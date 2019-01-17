Kesik koldan sonra kafatası da bulundu

Özel cinayet büro ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda ormanlık alanda kadın kolundan sonra kalça kemiği ve vücut parçalarının yanı sıra bir kadına ait olduğu tahmin edilen kafatası da bulundu. Kafatası, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Keşan Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünde Didem Uslu'nun yakınlarıyla birlikte bazı kişilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi.