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Ketenpere filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Ketenpere filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
14:06
Ketenpere filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Ketenpere filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Ketenpere filmi bu akşam Star Tv'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Serkan Şengül, Orhan Aydın gibi isimlerin yer aldığı filmin hem başrolünde hem de senaryosunda Şafak Sezer var. 2017 yılında vizyona giren yerli yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Komedi türündeki Ketenpere filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Ketenpere film hakkında merak edilenler…