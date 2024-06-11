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Haberler Yaşam Ketenpere filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Ketenpere filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 14:06

Ketenpere filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Ketenpere filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Ketenpere filmi bu akşam Star Tv'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Serkan Şengül, Orhan Aydın gibi isimlerin yer aldığı filmin hem başrolünde hem de senaryosunda Şafak Sezer var. 2017 yılında vizyona giren yerli yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Komedi türündeki Ketenpere filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Ketenpere film hakkında merak edilenler…

Ketenpere filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Ketenpere filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Bu aksam Star TV'de yayınlanacak Ketenpere filmi oyuncuları ve konusuyla araştırılıyor. Kadrosunda birçok ünlü ismi buluşturan komedi türündeki film için araştırmalar başladı. Yönetmenliğini Kamil Çetin'in üstlendiği film bu akşam TV'de yayınlanacak. Peki, Ketenpere filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte, tüm merak edilenler…

Ketenpere filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Ketenpere filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

KETENPERE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

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Ketenpere filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Ketenpere filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

KETENPERE FİLMİ OYUNCULARI

Şafak Sezer,

Hakan Ural,

Mehmet Esen,

Serkan Şengül,

Orhan Aydın

Ketenpere filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Ketenpere filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

KETENPERE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimlerin önemli bir kısmı İstanbul'da gerçekleşti. Bunun dışında, Bursa ve Balıkesir'de de bazı sahneler çekildi.

Ketenpere filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Ketenpere filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
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