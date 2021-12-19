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Haberler Yaşam Kibar Feyzo filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kibar Feyzo filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 16:52

Kibar Feyzo filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kibar Feyzo filmi nerede çekildi?

Bu akşam ekrana gelecek olan Kibar Feyzo filmi için geri sayım başladı. Adile Naşit, Şener Şen, İlyas Salman gibi efsane oyuncuları kadrosunda barındıran filmde kahkaha dolu sahnelere hazır olun. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın filmin komedi yönünün de yüksek olması seyircilere izleme keyfi sunuyor. Peki Kibar Feyzo filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kibar Feyzo filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Kibar Feyzo filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kibar Feyzo filmi nerede çekildi?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Kibar Feyzo konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Vizyona girdiği ilk yıllar büyük ilgi gören günümüzde de aynı heyecanla izlenen film komedi türünde izleyici karşısına çıkıyor. Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak filmde Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit gibi usta oyuncular yer alıyor. Kibar Feyzo filmi nerede çekildi?

Kibar Feyzo filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kibar Feyzo filmi nerede çekildi?

KİBAR FEYZO KONUSU NEDİR?

Kibar Feyzo filmi, ele aldığı konusu ile Türk sinemasının en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Ayrıca filmin komedi yönünün de yüksek olması seyircilere izleme keyfi sunmuştur. Filmde Kibar Feyzo ve Bilo karakterleri askerden yeni dönmüşlerdir. İkisi de Hacı Hüso'nun kızı Gülo'ya taliptir. Hacı Hüso ise başlık parasını yükseltmek için iki tarafı kızıştırmış ve açık arttırma yöntemi uygulamıştır. Açık arttırma sonucu Gülo'yu alan Kibar Feyzo, başlık parasının yarısını ödemiş, yarısını ise senet yaptırmıştır. Borcunu ödeyemeyen Kibar Feyzo, köyden de kovulması sonucunda şehre giderek çalışmaya karar verir. Şehirde öğrendikleri ile aklı başına gelen Feyzo, tüm köyün gözünü açması için önderlik etmiştir. Kibar Feyzo filmi, anlam bilim yönünden bakıldığında komünizme karşı uygulanan faşizmi trajikomik biçimde eleştirmiştir.

KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?

Kibar Feyzo filmi 1978 yılında Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir.

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Kibar Feyzo filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kibar Feyzo filmi nerede çekildi?

KİBAR FEYZO OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal Feyzo

Müjde Ar Gülo

Adile Naşit Sakine

Şener Şen Maho Ağa

İhsan Yüce Hacı Hüso

İlyas Salman Bilo

Erdal Özyağcılar Zülfo

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