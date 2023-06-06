Kıbrıs Türkü Asya Karaali’ye ırkçı saldırı: Dişlerini ve parmağını kırdılar! Duvardan attılar…

Kıbrıs Türkü Asya Karaali, Cuma gecesi arkadaşlarıyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti. Aya Napa'da eğlendikleri sırada 3 Rum erkeği tarafından darp edildi. Dişleri ve parmağı kırılan Asya Karaali, 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı atıldığını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, genç kıza geçmiş olsun dileklerini iletti ayrıca saldırganlardan ikisinin yakalandığını söyledi. Kabusu yaşayan Asya Karaali, sosyal medyadan yayınladığı mesajda o anlarla ilgili şunları söyledi: Bu cinayete teşebbüs…