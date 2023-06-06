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Haberler Yaşam Kıbrıs Türkü Asya Karaali’ye ırkçı saldırı: Dişlerini ve parmağını kırdılar! Duvardan attılar…
Giriş Tarihi: 06.06.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 11:50

Kıbrıs Türkü Asya Karaali’ye ırkçı saldırı: Dişlerini ve parmağını kırdılar! Duvardan attılar…

Kıbrıs Türkü Asya Karaali, Cuma gecesi arkadaşlarıyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti. Aya Napa'da eğlendikleri sırada 3 Rum erkeği tarafından darp edildi. Dişleri ve parmağı kırılan Asya Karaali, 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı atıldığını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, genç kıza geçmiş olsun dileklerini iletti ayrıca saldırganlardan ikisinin yakalandığını söyledi. Kabusu yaşayan Asya Karaali, sosyal medyadan yayınladığı mesajda o anlarla ilgili şunları söyledi: Bu cinayete teşebbüs…

Kıbrıs Türkü Asya Karaali’ye ırkçı saldırı: Dişlerini ve parmağını kırdılar! Duvardan attılar…

Türk kızına yapılan ırkçı saldırıya tepki yağdı. Korkunç olay cuma gecesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) yaşandı. Kıbrıs Türkü 25 yaşındaki Asya Karaali'ye olay gecesi arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için dışarı çıktı. Aya Napa'ya giden gençler dönüş yolunda 3 Rum erkekle karşılaştı.

Güney Kıbrıs'ta Türk kızına yumruklu saldırı kamerada! | Video

Kıbrıs Türkü Asya Karaali’ye ırkçı saldırı: Dişlerini ve parmağını kırdılar! Duvardan attılar…

DUVARDAN ATTILAR...

İddiaya göre Asya Karaali'nin Türkçe konuştuğunu duyan 3 erkek, genç kıza saldırdı. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Asya Karaali iki dişinin kırıldığını ve saldırganların kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını anlattı.

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Kıbrıs Türkü Asya Karaali’ye ırkçı saldırı: Dişlerini ve parmağını kırdılar! Duvardan attılar…

BAYILDI, GÖZÜNÜ HASTANEDE AÇTI...

Olay sırasında bayılan Asya Karaali "Bana küfrettiler ve yüzüme yumruk attılar. Daha sonra yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bir duvardan aşağı atıldım. Neden bayıldığımı hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Güney Kıbrıs'taki hastanede bana bir şeyimin olmadığı söylendi. Ancak parmağım kırık, vücudumun her yerinde morluk var dişlerim bile kırıldı bu cinayete teşebbüstür" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Kıbrıs Türkü Asya Karaali’ye ırkçı saldırı: Dişlerini ve parmağını kırdılar! Duvardan attılar…

BU CİNAYETE TEŞEBBÜS...

Hakkını sonuna kadar arayacağını söyleyen Asya Karaali "Elimden geleni yapacağım. Benim yerimde başka bir kadın olabilirdi. Bu olay cinayete teşebbüstür. Fiziksel durumumdan çok psikolojimi kim düzeltebilir? Bu iş burada bitmeyecek" ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türkü Asya Karaali’ye ırkçı saldırı: Dişlerini ve parmağını kırdılar! Duvardan attılar…

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın büyük yankı uyandırması sonucu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Asya Karaali'yi aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileterek olayın takipçisi olacaklarını vurguladı. GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Karaali'nin darp edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar'ı aradığı açıklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında, saldırganlardan ikisi tutuklandı.

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