Kıbrıs Türkü Asya Karaali’ye ırkçı saldırı: Dişlerini ve parmağını kırdılar! Duvardan attılar…

BAYILDI, GÖZÜNÜ HASTANEDE AÇTI...

Olay sırasında bayılan Asya Karaali "Bana küfrettiler ve yüzüme yumruk attılar. Daha sonra yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bir duvardan aşağı atıldım. Neden bayıldığımı hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Güney Kıbrıs'taki hastanede bana bir şeyimin olmadığı söylendi. Ancak parmağım kırık, vücudumun her yerinde morluk var dişlerim bile kırıldı bu cinayete teşebbüstür" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.