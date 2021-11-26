Kıbrıs Zafere Doğru izle! 26 Kasım TRT1 canlı yayın ile Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı!

TRT1 ekranlarında bu akşam Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izleyenleriyle buluştu. Yapımda; 1974 harekatından önceki son dönüm noktası olan 1967 yılı başlıyor. Atina'da yaşanan cunta darbesinden sonra Kıbrıs'ta olaylar yeniden alevlenir. Rumlar'ın tekrar soykırım yapma harekatına karşılık bu kez herkes daha hazırlıklıdır. Diziyi internet aracılığı ile takip edenler bu noktada Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte TRT1 canlı yayın ile Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...