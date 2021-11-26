Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kıbrıs Zafere Doğru izle! 26 Kasım TRT1 canlı yayın ile Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 21:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 21:10

Kıbrıs Zafere Doğru izle! 26 Kasım TRT1 canlı yayın ile Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı!

TRT1 ekranlarında bu akşam Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izleyenleriyle buluştu. Yapımda; 1974 harekatından önceki son dönüm noktası olan 1967 yılı başlıyor. Atina'da yaşanan cunta darbesinden sonra Kıbrıs'ta olaylar yeniden alevlenir. Rumlar'ın tekrar soykırım yapma harekatına karşılık bu kez herkes daha hazırlıklıdır. Diziyi internet aracılığı ile takip edenler bu noktada Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte TRT1 canlı yayın ile Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...

Kıbrıs Zafere Doğru izle! 26 Kasım TRT1 canlı yayın ile Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı!

Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle beraber hız kazandı. Dizide her hafta olduğu gibi bugün de tarihten kopup gelen gerçek ve yaşanmış hikayelerle Kıbrıs sorunu konu edinecek. Öte yandan TRT1 canlı yayın ile Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı üzerinden dizinin sıkı takipçileri yapımı takip ediyor. İşte 26 Kasım TRT1 ile Kıbrıs Zafere Doğru 16. Yeni bölüm izle ekranı...

Kıbrıs Zafere Doğru izle! 26 Kasım TRT1 canlı yayın ile Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı!

Aşağıda yer alan link üzerinden yapımın son bölüm izle ekranına ulaşabilirsiniz...

https://www.trt1.com.tr/diziler/kibris-zafere-dogru

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kıbrıs Zafere Doğru izle! 26 Kasım TRT1 canlı yayın ile Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı!

KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİNDE NELER OLUYOR?

Kıbrıs'ta 1974 harekatından önceki son dönüm noktası olan 1967 yılı başlıyor. Atina'da yaşanan cunta darbesinden sonra Kıbrıs'ta olaylar yeniden alevlenir. Rumlar'ın tekrar soykırım yapma harekatına karşılık bu kez herkes daha hazırlıklıdır.

Kıbrıs Zafere Doğru izle! 26 Kasım TRT1 canlı yayın ile Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı!

Türkiye'nin en genç Başbakanı olan Süleyman Demirel, sürgündeki Rauf Denktaş ile kafa kafaya verirken Dereli ailesi ve mücahit takımı da olaylara karşı çok daha hazırlıklı ve aktif bir şekilde reaksiyon verir.

Ankara'da ise gizli bir el gizli operasyonlar yürüterek Kıbrıs'ı rahatlatmaya çalışmaktadır. 3 yıldır herkes tarafından öldü bilinen Ankaralı ve felç kalan Efsane acaba bilinmeyen bir yapılanmanın parçası olarak yer altına çekilmiş olabilir mi?, İhtimal dahilinde görünmese de söz konusu Ankaralı olunca her şey mümkündür

SON DAKİKA