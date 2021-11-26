Kıbrıs Zafere Doğru izle! 26 Kasım TRT1 canlı yayın ile Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı!

Türkiye'nin en genç Başbakanı olan Süleyman Demirel, sürgündeki Rauf Denktaş ile kafa kafaya verirken Dereli ailesi ve mücahit takımı da olaylara karşı çok daha hazırlıklı ve aktif bir şekilde reaksiyon verir.

Ankara'da ise gizli bir el gizli operasyonlar yürüterek Kıbrıs'ı rahatlatmaya çalışmaktadır. 3 yıldır herkes tarafından öldü bilinen Ankaralı ve felç kalan Efsane acaba bilinmeyen bir yapılanmanın parçası olarak yer altına çekilmiş olabilir mi?, İhtimal dahilinde görünmese de söz konusu Ankaralı olunca her şey mümkündür