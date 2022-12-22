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Haberler Yaşam KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 BELLİ OLUYOR | Yeni asgari ücret zammı ile ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 12:12

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 BELLİ OLUYOR | Yeni asgari ücret zammı ile ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı tavanı 2023 yılı için asgari ücret zammının belli olmasıyla birlikte yeniden düzenlenecek. Bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olan her işçinin aldığı kıdem tazminatı tavanı, asgari ücrete bağlı olarak şekilleniyor. Bu noktada asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte yüz binlerce çalışanı ilgilendiren bu rakamlar kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar sorusuyla araştırılıyor. Peki, yeni asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır ve nasıl hesaplanır? İşte kıdem ve ihbar tazminatı 2023 hakkında detaylar!

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 BELLİ OLUYOR | Yeni asgari ücret zammı ile ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı 2023 tavanı için gözler asgari ücret açıklamasında. Asgari ücretin artışına göre değişiklik gösteren rakamlar, kıdem tazminat tavanı ne kadar sorusu yıl sonunun gelişiyle birlikte yine vatandaşların gündemine oturdu. 4857 sayılı İş Kanunu gereği işçinin hakkını koruyan bu ücret ödemesi, belli şartları karşılayan işçilere sağlanıyor. Peki, yeni asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır, tavan nasıl hesaplanır? İşte kıdem tazminatı hesaplama formülü ve son durum!

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 BELLİ OLUYOR | Yeni asgari ücret zammı ile ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

2023 kıdem tazminatı tavanı henüz belli olmadı. Yeni rakamlar asgari ücret açıklamasının ardından belirlenecek.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 BELLİ OLUYOR | Yeni asgari ücret zammı ile ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olmuştu.

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da 2022 Temmuz ayında artmıştı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 BELLİ OLUYOR | Yeni asgari ücret zammı ile ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 BELLİ OLUYOR | Yeni asgari ücret zammı ile ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

İş Kanunu'na tabi çalışanlar, aynı işverene bağlı bir veya birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar. Hak kazanmakla birlikte kıdem tazminatını alabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekiyor.

Koşulların neler olduğu, 1475 Sayılı eski İş Kanunu'nda düzenleniyor. Kanuna göre, kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren haller şöyle:

- İşverence işçinin 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25 / II maddesinde düzenlenen "ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri" dışında bir sebeple işten çıkartılması.

- İşçinin 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen sağlık, "ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık" ve zorlayıcı sebeplerle iş akdini haklı fesih yapması.

KIDEM TAZMİNATI HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

- İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

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