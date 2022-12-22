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Giriş Tarihi: 22.12.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 13:49

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU? Yeni kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL sorusu yöneltiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası asgari ücret 8506 TL'ye yükseldi. Yüzde 60'lık zam sonrası birçok asgari ücret indeksli ödemenin miktarı değişti. Bu sebepten ötürü kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar, kaç TL oldu sorusu yanıt arıyor. Kıdem tazminatı hesaplama 2023 ekranı üzerinden birçok vatandaş, ne kadar para alabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte kıdem tazminatı ücreti hesaplama ekranı

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU? Yeni kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar, kaç TL oldu sorusunu yöneltiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücret 2023'ü açıkladı. Asgari ücret indeksli ödemelerin de miktarı değişmiş oldu. Kıdem tazminatı hesaplama yoluyla vatandaşlar yeni asgari ücret sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu sorusuna cevap aramakta. İşte detaylar…

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU? Yeni kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücretini şu şeklide açıkladı:

"Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL."

%54,66 oranındaki zam kıdem tazminatını da etkiledi.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU? Yeni kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete gelen zam sonrasında asgari ücret kıdem tazminatı 10.030,05 TL'ye çıktı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU? Yeni kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olmuştu.

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da 2022 Temmuz ayında artmıştı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU? Yeni kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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