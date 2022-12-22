Kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL sorusu yöneltiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası asgari ücret 8506 TL'ye yükseldi. Yüzde 60'lık zam sonrası birçok asgari ücret indeksli ödemenin miktarı değişti. Bu sebepten ötürü kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar, kaç TL oldu sorusu yanıt arıyor. Kıdem tazminatı hesaplama 2023 ekranı üzerinden birçok vatandaş, ne kadar para alabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte kıdem tazminatı ücreti hesaplama ekranı