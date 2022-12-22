Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? Yeni asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır, tavan nasıl hesaplanır?

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

İş Kanunu'na tabi çalışanlar, aynı işverene bağlı bir veya birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar. Hak kazanmakla birlikte kıdem tazminatını alabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekiyor.

Koşulların neler olduğu, 1475 Sayılı eski İş Kanunu'nda düzenleniyor. Kanuna göre, kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren haller şöyle:

- İşverence işçinin 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25 / II maddesinde düzenlenen "ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri" dışında bir sebeple işten çıkartılması.

- İşçinin 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen sağlık, "ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık" ve zorlayıcı sebeplerle iş akdini haklı fesih yapması.

KIDEM TAZMİNATI HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

- İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.