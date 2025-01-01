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KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2025 HESAPLAMA: Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
15:28
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2025 HESAPLAMA: Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?
Yeni asgari ücretin ardından kıdem tazminatı tavanı 2025 sorgulamaları başladı. Asgari ücretli çalışan vatandaş, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. Yeni asgari tutarla birlikte tabanı belli olan tazminatın tavanı için memur zammı bekleniyor. Enflasyon verileriyle netleşecek olan ücret için gözler enflasyon oranlarına çevrildi. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte hesaplama tablosu…