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KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU! 204 Temmuzda yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
10:52
Kıdem tazminatı tavan ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. Memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisi 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklandı. Bununla birlikte 2024 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu. Peki, temmuz ayında kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte, 2024 Temmuz ayı kıdem tazminatı!