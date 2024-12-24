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KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA: Asgari ücretle netleşiyor! Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
12:34
KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA: Asgari ücretle netleşiyor! Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücret zammı görüşmeleri sürerken kıdem tazminatı tavanı 2025 gündemde yer alıyor. 2025 yılı asgari ücret tespit komisyonunda 4. Görüşmen in gerçekleşmesinin ardından yeni rakam belli olacak. Ücretin açıklanmasıyla birçok kalemde değişim yaşanacak. Hali hazırda yıllık 20.002,18 TL olan tazminat için Ocak zammıyla yeniden hesaplama yapılacak. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, neye göre belirlenir? İşte hesaplama