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Haberler Yaşam KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA: Asgari ücretle netleşiyor! Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:34

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA: Asgari ücretle netleşiyor! Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı görüşmeleri sürerken kıdem tazminatı tavanı 2025 gündemde yer alıyor. 2025 yılı asgari ücret tespit komisyonunda 4. Görüşmen in gerçekleşmesinin ardından yeni rakam belli olacak. Ücretin açıklanmasıyla birçok kalemde değişim yaşanacak. Hali hazırda yıllık 20.002,18 TL olan tazminat için Ocak zammıyla yeniden hesaplama yapılacak. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, neye göre belirlenir? İşte hesaplama

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA: Asgari ücretle netleşiyor! Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

Kıdem tazminatı Ocak 2025 hesaplamaları asgari ücret hesaplamalarının sonuna gelinirken araştırılıyor. Yeni yıl için geçerli olacak maaşların belli olmasıyla engelli aylığı, 65 yaş aylığı, doğum ve askerlik borçlanması gibi ödemelerinin yanında kıdem tazminatı da değişecek. Peki, yeni yılda kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA: Asgari ücretle netleşiyor! Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Komisyonu'nun dördüncü toplantısına ilişkin açıklama geldi.
Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını söyleyen Bakan Işıkhan, asgari ücretin bu hafta içinde netleşeceğini söyledi.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA: Asgari ücretle netleşiyor! Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte, bu artış diğer ödemelere de aynı oranda yansıtılacak.
Halihazırda yıllık kıdem tazminatı tutarı 20.002,18 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer asgari ücrete %25 oranında zam yapılırsa bu tutar 25.002,73 TL'ye, %30 zam durumunda 26.002,73 TL'ye, %40 zam durumunda 28.003,05 TL'ye ve %50 zam yapılması halinde ise 30.003,27 TL'ye yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA: Asgari ücretle netleşiyor! Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmektedir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA: Asgari ücretle netleşiyor! Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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