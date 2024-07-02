KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tablosu!

KIDEM TAZMİNATI NEDİR NASIL ALINIR?

Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde çalıştığı her bir yıl süresi için, brüt ücretin 30 günlük tutarıdır. 30 günlük ücret; normal ücret ve çalışanın aldığı diğer menfaatlerden oluşur. Kaç yıl çalışmış ise en son aldığı brüt ücret ile çalıştığı yıl çarpılır. Çarpma işleminde yıl kesirleri de dikkate alınır.