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Haberler Yaşam KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tablosu!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 13:32

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tablosu!

Kıdem tazminatı tavan ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. Memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisi 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Bununla birlikte 2024 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti belli olacak. Peki, temmuz ayında kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı tavanı hesaplama nasıl yapılır? İşte, 2024 Temmuz ayı kıdem tazminatı hesaplama bilgisi!

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tablosu!

Kıdem tazminatı 2024 Temmuzda ne kadar olacak sorusu memur ve emekli zammı öncesi milyonların gündemine geldi. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verisi sonrasında kıdem tazminatı tavanı netleşecek. 35 bin 58 lira olan Kıdem tazminatı tavanının yeni tavan ücreti hesaplamaları şimdiden başladı. Pekk, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tablosu!

KIDEM TAZMİNATI NEDİR NASIL ALINIR?

Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde çalıştığı her bir yıl süresi için, brüt ücretin 30 günlük tutarıdır. 30 günlük ücret; normal ücret ve çalışanın aldığı diğer menfaatlerden oluşur. Kaç yıl çalışmış ise en son aldığı brüt ücret ile çalıştığı yıl çarpılır. Çarpma işleminde yıl kesirleri de dikkate alınır.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tablosu!

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak.

Kıdem tazminatı tavanı, 3 Temmuz'da memur ve emeklilerin zam oranıyla netleşecek.

Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tablosu!

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tablosu!

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor.

İşçiye, iş yerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor, bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

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