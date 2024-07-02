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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tablosu!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
13:32
Kıdem tazminatı tavan ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. Memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisi 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Bununla birlikte 2024 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti belli olacak. Peki, temmuz ayında kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı tavanı hesaplama nasıl yapılır? İşte, 2024 Temmuz ayı kıdem tazminatı hesaplama bilgisi!