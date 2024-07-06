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Haberler Yaşam Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 17:02

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu!

Kıdem tazminatı tavan ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. Memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisi 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklandı. Bununla birlikte 2024 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu. Peki, temmuz ayında kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte, 2024 Temmuz ayı kıdem tazminatı!

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu!

Kıdem tazminatı 2024 Temmuzda ne kadar oldu sorusu memur ve emekli zammının açıklanmasıyla milyonların gündemine geldi. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanan 6 aylık enflasyon verisi sonrasında kıdem tazminatı tavanı netleşti. 35 bin 58 lira olan Kıdem tazminatı tavanının yeni tavan ücreti açıklandı. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu!

KIDEM TAZMİNATI NEDİR NASIL ALINIR?

Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde çalıştığı her bir yıl süresi için, brüt ücretin 30 günlük tutarıdır. 30 günlük ücret; normal ücret ve çalışanın aldığı diğer menfaatlerden oluşur. Kaç yıl çalışmış ise en son aldığı brüt ücret ile çalıştığı yıl çarpılır. Çarpma işleminde yıl kesirleri de dikkate alınır.

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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu!

KIDEM TAZMİNATI TEMMUZ 2024 NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024'te yüzde 49,25'lik memur zammı oranında binde 7,59 damga vergisi kesilmeden brüt 35.057 lira olarak uygulanıyordu. Temmuz 2024 içinse oran yüzde 19,31 artacak.

Açıklanan veriler ışığında yeni kıdem tazminatı tavanı damga vergisi kesilmeden brüt olarak 41.826 liraya yükseldi.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu!

KIDEM TAZMİNATI TABANI ASGARİ ÜCRETİ BEKLİYOR

Kıdem tazminatı taban ücreti ise asgari ücret zammı ile artıyor. Ancak kıdem tazminatı taban ücreti belirleyen asgari ücretin ara bir zam ile artmayacağı açıklanmıştı. Kıdem tabanında 20.002 TL olarak uygulanan ücret için gözler Aralık ayında açıklanacak yeni asgari ücrete çevrildi. En az enflasyon oranında artış olması beklenen asgari ücret için Merkez Bankası'nın tahminleri ipucu verdi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise 43,52 oldu. Böylece kıdem tazminatı taban ücretinin de 20.002 TL'den 28.706 TL'ye yükselme ihtimali bulunuyor.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu!

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor.

İşçiye, iş yerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor, bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

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