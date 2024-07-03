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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti netleşti!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
16:30
Kıdem tazminatı tavan ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. Memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisi 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklandı. Bununla birlikte 2024 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu. Peki, temmuz ayında kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte, 2024 Temmuz ayı kıdem tazminatı!