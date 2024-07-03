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Haberler Yaşam KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA | Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 10:56

KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA | Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır?

Milyonlarca vatandaşın gelirinin artacağı Temmuz zammı için son verisi son dakika belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı açıklandı. 6 aylık enflasyon farkı ile sadece memur ve emekli maaşlarını değil kıdem tazminatı tavanı da değişiyor. Yılın ilk yarısını kapsayan Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira olarak uygulandı. Peki, Temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır? İşte detaylar.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA | Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanı Temmuz zammı 2024 son dakika açıklandı. Çalışanların işten ayrılırken talep ettikleri toplu para 6 aylık enflasyon oranına göre yeniden hesaplanıyor. Peki, Temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır? İşte, kıdem tazminatı hesaplama 2024...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA | Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır?

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA | Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA | Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE ZAM HESAPLAMA TABLOSU

6 aylık enflasyon: Yüzde 24,73
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 24,73
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19,30

KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA | Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmektedir.

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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