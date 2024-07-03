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KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA | Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
10:56
KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA | Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır?
Milyonlarca vatandaşın gelirinin artacağı Temmuz zammı için son verisi son dakika belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı açıklandı. 6 aylık enflasyon farkı ile sadece memur ve emekli maaşlarını değil kıdem tazminatı tavanı da değişiyor. Yılın ilk yarısını kapsayan Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira olarak uygulandı. Peki, Temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır? İşte detaylar.