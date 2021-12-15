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Haberler Yaşam Kıdem tazminatı zam müjdesi! 2022 Asgari ücret zammı ile beraber kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 12:53

Kıdem tazminatı zam müjdesi! 2022 Asgari ücret zammı ile beraber kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

İşverence işçisine belli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen kıdem tazminatı, asgari zam oranı ile beraber artış gösterecek. Haş böyleyken "2022 Asgari ücret zammı ile beraber kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarının da artmasını sağlayacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat almaya hak kazanacak. Peki, 2022 Asgari ücret zammı ile beraber kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya dair tüm detaylar...

Kıdem tazminatı zam müjdesi! 2022 Asgari ücret zammı ile beraber kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

Kıdem tazminatı 2022 asgari ücret zammıyla beraber gündeme taşındı. Bu ücretle çalışan vatandaşlar "2022 Asgari ücret zammı ile beraber kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Asgari ücret son toplantısı ile zam oranının belli olması bekleniyor. İşte zamlı kıdem tazminatına dair detaylar...

Kıdem tazminatı zam müjdesi! 2022 Asgari ücret zammı ile beraber kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

2022 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artacak. 2021 yılı için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, 2022 yılında bu rakamın 11 bin 246 liraya çıkması bekleniyor.

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Kıdem tazminatı zam müjdesi! 2022 Asgari ücret zammı ile beraber kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

KIDEM TAZMİNATI HANGİ DURUMLARDA ALINIR?

4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtildiği gibi, en az 1 yıl süre boyunca aynı iş yerinde çalışmış olan çalışanın, aşağıdaki sayılan hallerin herhangi birine dayanarak işten çıkması, çıkarılması halinde, işveren tarafından çalışan kişiye ödenecek tazminata "Kıdem Tazminatı" denilir.

Kıdem tazminatı zam müjdesi! 2022 Asgari ücret zammı ile beraber kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

KIDEM TAZMİNATI KİMLER ALABİLİR?

Şirket tarafından "haklı olmayan" sebeplerle işte çıkarılan ve o iş yerinde en az 1 senedir çalışan herkes kıdem tazminatından yararlanabilir. Kıdem tazminatı yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi 1 yılı dolduran ve işveren tarafından iş akdi sonlandırılan çalışanlara verilir.

Kıdem tazminatı zam müjdesi! 2022 Asgari ücret zammı ile beraber kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

KIDEM TAZMİNATI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Emekli aylığı tabanı da her yıl Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti artan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artacak. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geçen her tam yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

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