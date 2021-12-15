Kıdem tazminatı zam müjdesi! 2022 Asgari ücret zammı ile beraber kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

İşverence işçisine belli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen kıdem tazminatı, asgari zam oranı ile beraber artış gösterecek. Haş böyleyken "2022 Asgari ücret zammı ile beraber kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarının da artmasını sağlayacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat almaya hak kazanacak. Peki, 2022 Asgari ücret zammı ile beraber kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya dair tüm detaylar...