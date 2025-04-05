Haberler
Yaşam
Kılıçdaroğlu o sözü kime söyledi? | Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 05.04.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
06:44
Kılıçdaroğlu o sözü kime söyledi? | Mahmut Övür yazdı
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurultayda aday olmacağını söyledi ve zehir zemberek açıklamalarda bulundu. 'Çalanın yüzüne tükürülür' diyen Kılıçdaroğlu bu lafı kime söyledi? Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri akıllara Altılı Masa'da Meral Akşener'in söylediği "Seçilmesine vesile olduklarımızın kocaman bir hırsız olduklarını anladığımızda, çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil." ifadelerini getirdi. Aslında bu iki açıklamanın da hedefi belli. SABAH Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında bu sözlerin hedeflerini kaleme aldı...