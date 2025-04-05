Kılıçdaroğlu o sözü kime söyledi? | Mahmut Övür yazdı

'ÇALANIN YÜZÜNE TÜKÜRÜLÜR'

Öyle zehirli siyasi bir zemin oluştu ki, sıkışan Kılıçdaroğlu bırakın aday olmayı "hançerci" diye ilan ettiği İmamoğlu'na bile oy vermek zorunda kaldı.

Sonunda dayanamadı ve öyle bir patladı ki bütün süreci tek cümlede özetledi:

"Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir; çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım."

Şimdi herkes en başta da fondaş medya aktörleri kimi kastettiğini merak edip duruyor. Aslında adres o kadar net ki, başka isim aramaya bile gerek yok. "Hepsi de olabilir" diyen olsa da şu gerçek ortada duruyor: Bugün "çalanlar..." diye Türkiye'nin gündemine "yolsuzluk" iddiasıyla oturan tek isim var; İBB'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi...

Şu ana kadar İBB eksenli yolsuzluk dosyasında ne Özgür Özel'in, ne "Tükürükleriyle boğarlar" sözünü eden Gökhan Zeybek'in ne de başka bir CHP yöneticisinin adı geçmiş değil. Bu durumda kimse onlar için en azından şimdilik "çalanlar" iddiasında bulunamaz.

