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Haberler Yaşam Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren depremzede konuştu: 5 dakikalık ziyaret samimiyetsizce, maskaralık
Giriş Tarihi: 12.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 09:19

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren depremzede konuştu: 5 dakikalık ziyaret samimiyetsizce, maskaralık

Deprem bölgesine ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na seslenen depremzede iş insanı Hüseyin Kalan , "CHP'nin geçmişini sizler gibi bizlerde biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlattınız" diye tepki gösterdi. Hüseyin Kalan SABAH'a yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, helalleşecekmiş nasıl helalleşecek. Yanına Saadet Partisini alarak mı helalleşecek?. CHP mahkemelerinde bizden alınan canların hesabını kim verecek. CHP'nin ne olduğunu biliyoruz. CHP de kendisinin ne olduğunu biliyor. Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde 5 dakikalık ziyaret ile samimiyetsizce bize yanınızdayız mesajı veriyor. Bu resmen maskaralık. Madem samimisin gel bizimle çadırda, konteynerde kal da samimiyetini görelim "diye konuştu.

Tahir ÖZÇELİK
Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren depremzede konuştu: 5 dakikalık ziyaret samimiyetsizce, maskaralık

Muhalefetin büyük bir krizin ardından üzerinde mutabakat sağladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi oldu.

Büyük bir kaosun ardından adaylığı açıklanan Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına Malatya'da depremzede ziyaretinde sırasında sadece CHP'ye yakın gazeteciler ve TV'lerin dışında kimsenin görüntü almasına izin verilmedi. Depremzedeler ise "Kılıçdaroğlu rüzgar gibi gelip geçti" şeklinde yorumda bulundu.

Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren depremzede konuştu: 5 dakikalık ziyaret samimiyetsizce, maskaralık

DEPREMZEDEDEN KILIÇDAROĞLU'NA PROTESTO

Altılı Koalisyon mutabakat metninde Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması ilan edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Malatya'ya gelen Kılıçdaroğlu, depremzedelerle görüştü.
Sanayici ve iş adamları ile de görüşen Kılıçdaroğlu burada beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu ziyaretin sırasında protesto edildi.

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Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren depremzede konuştu: 5 dakikalık ziyaret samimiyetsizce, maskaralık

KILIÇDAROĞLU YANINA SAADET PARTİSİNİ ALARAK MI, BİZİMLE HELAL LEŞECECEK?

Kılıçdaroğlu'na Malatya ziyarettinde, "CHP'nin geçmişini sizler gibi bizlerde biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor" diye seslenen iş insanı Hüseyin Kalan SABAH'a yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, helalleşecekmiş nasıl haleleşecek. Yanına Saadet Partisini alarak mı helalleşecek?. CHP mahkemelerinde bizden alınan canların hesabını kim verecek. CHP'nin ne olduğunu biliyoruz. CHP'de kendisinin ne olduğunu biliyor.

Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren depremzede konuştu: 5 dakikalık ziyaret samimiyetsizce, maskaralık

Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde 5 dakikalık ziyaret ile samimiyetsizce bize yanınızdayız mesajı veriyor bu resmen maskaralık. Madem samimisin gel bizimle çadırda, konteynerde kalda samimiyetini görelim. Bu şehirde bu kadar insan mağdurken siyasi şov yapmanın anlamı yok. CHP ne zaman doğru oldu ki deprem acımızda da doğru olsun" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren depremzede konuştu: 5 dakikalık ziyaret samimiyetsizce, maskaralık

KARAMOLLAOĞLU SEÇMENE "CAHİL" DEDİ

CHP'li Kılıçdaroğlu'na yönelik söylenen "Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız" sözlerine Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğu tepki gösterdi. TV5'te gündeme dair soruları cevaplandıran Karamollaoğlu'na, "Sizi Erbakan'ın kemiklerini sızlatmakla suçluyorlar ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Karamollaoğlu bu soruya, "Bu arkadaşlar maalesef cahil" diye cevap verdi.

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