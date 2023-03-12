Haberler Yaşam Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren depremzede konuştu: 5 dakikalık ziyaret samimiyetsizce, maskaralık

Giriş Tarihi: 12.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 09:19

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren depremzede konuştu: 5 dakikalık ziyaret samimiyetsizce, maskaralık

Deprem bölgesine ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na seslenen depremzede iş insanı Hüseyin Kalan , "CHP'nin geçmişini sizler gibi bizlerde biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlattınız" diye tepki gösterdi. Hüseyin Kalan SABAH'a yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, helalleşecekmiş nasıl helalleşecek. Yanına Saadet Partisini alarak mı helalleşecek?. CHP mahkemelerinde bizden alınan canların hesabını kim verecek. CHP'nin ne olduğunu biliyoruz. CHP de kendisinin ne olduğunu biliyor. Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde 5 dakikalık ziyaret ile samimiyetsizce bize yanınızdayız mesajı veriyor. Bu resmen maskaralık. Madem samimisin gel bizimle çadırda, konteynerde kal da samimiyetini görelim "diye konuştu.