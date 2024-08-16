Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 16.08.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:46

Kılıktan kılığa girdiler, lüks evlere dadandılar: Genç kızların milyonluk soygunu pes dedirtti!

İstanbul Kartal'da kılıktan kılığa girerek soyguna çıkan iki kız arkadaş girdikleri lüks evlerden 6 milyonluk soygun yaptı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden tespit edilen 2 şüpheli Yıldız E. (20) ve Nazar Ş. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerin 112 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Kılıktan kılığa girdiler, lüks evlere dadandılar: Genç kızların milyonluk soygunu pes dedirtti!

Kartal'da geçtiğimiz ay yaşanan olayda A.C.O.'nun evine giren hırsızlar 5 milyon liralık ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı.

Kılıktan kılığa girdiler, lüks evlere dadandılar: Genç kızların milyonluk soygunu pes dedirtti!

Bir süre sonra ev hanımı T.K.'nın evine giren 1 milyon lira değerinde Rolex saat ve bin 500 dolar, 540 Euro ve 800 lirayı çaldılar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kılıktan kılığa girdiler, lüks evlere dadandılar: Genç kızların milyonluk soygunu pes dedirtti!

112 SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Kılıktan kılığa girdiler, lüks evlere dadandılar: Genç kızların milyonluk soygunu pes dedirtti!

Arkadaş oldukları öğrenilen iki genç kız Kartal'da gözaltına alındı.

Kılıktan kılığa girdiler, lüks evlere dadandılar: Genç kızların milyonluk soygunu pes dedirtti!

60 suç kaydı olan Yıldız E. ve 52 suç kaydı olan Nazar Ş. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA