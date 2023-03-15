Kilis’te okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı verildi! 16 Mart Perşembe Kilis’te yarın okullar tatil mi, var mı?

ADIYAMAN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

KİLİS °C, 12°C