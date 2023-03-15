Kilis’te okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı verildi! 16 Mart Perşembe Kilis’te yarın okullar tatil mi, var mı?

Kahramanmaraş depreminin etkilediği 11 il arasında yer alan Kilis Meteoroloji tarafından turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında yer aldı. Yarın Kilis'te okullar tatil mi, var mı soruları öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Afet bölgesinde şiddetli sağanak yağış devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu verilerine göre etkisini artıran yağışın ardından valilik açıklaması ile Kilis'te yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 16 Mart Perşembe Kilis'te okullar tatil mi, kaç gün? İşte, yanıtlar…