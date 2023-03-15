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Haberler Yaşam Kilis'te okullar tatil mi? Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı verildi! 16 Mart Perşembe Kilis'te yarın okullar tatil mi, var mı?
Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:31

Kilis'te okullar tatil mi? Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı verildi! 16 Mart Perşembe Kilis'te yarın okullar tatil mi, var mı?

Kahramanmaraş depreminin etkilediği 11 il arasında yer alan Kilis Meteoroloji tarafından turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında yer aldı. Yarın Kilis'te okullar tatil mi, var mı soruları öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Afet bölgesinde şiddetli sağanak yağış devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu verilerine göre etkisini artıran yağışın ardından valilik açıklaması ile Kilis'te yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 16 Mart Perşembe Kilis'te okullar tatil mi, kaç gün? İşte, yanıtlar…

Kilis’te okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı verildi! 16 Mart Perşembe Kilis’te yarın okullar tatil mi, var mı?

KİLİS'TE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Turuncu uyarının verildiği şehirler arasında yer alan Kilis'tee 16 Mart 2023 Perşembe günü okulların durumu için gözler Kilis Valiliği duyurularına çevrildi.

Ancak konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Kilis’te okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı verildi! 16 Mart Perşembe Kilis’te yarın okullar tatil mi, var mı?

Kilis'te okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Sel, Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olarak can kaybına neden oldu. Turuncu kodla uyarı alan şehirlerle birlikte gözler Kilis Valiliği açıklamasında. Kilis'te yarın okullar tatil mi, var mı soruları yanıt arıyor. Sağanak yağış sebebiyle bazı illerde okulların durumu araştırılmaya başladı. Peki, 16 Mart Kilis'te okullar var mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil? İşte, işte hava durumu ile tatil kararı hakkında merak edilenler…

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Kilis’te okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı verildi! 16 Mart Perşembe Kilis’te yarın okullar tatil mi, var mı?

DEPREM BÖLGESİNDE TURUNCU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, K.Maraş, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Kilis için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Hava durumunun tehlikeli durumlar oluşturabileceğini anlatan turuncu uyarı sonrası Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybı yaşandı.

Kilis’te okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı verildi! 16 Mart Perşembe Kilis’te yarın okullar tatil mi, var mı?

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Kilis’te okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı verildi! 16 Mart Perşembe Kilis’te yarın okullar tatil mi, var mı?

ADIYAMAN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

KİLİS °C, 12°C

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