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Kiloları hayatlarını kararttı

Giriş Tarihi: 19.04.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 17:08
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Kiloları hayatlarını kararttı
Kiloları hayatlarını kararttı

35 yaşındaki Zach Moore günde iki litre kola içiyordu.

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Kiloları hayatlarını kararttı
Kiloları hayatlarını kararttı

Giderek kilo alan adama teşhisi konuldu. 18 ay içerisinde kilosunun 3'te 2'sini verdi.

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Kiloları hayatlarını kararttı
Kiloları hayatlarını kararttı

208 kilo ağırlığındaki adam mide küçültme ameliyatının ardından 18 ay içerisinde 133 kilo verdi.

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Kiloları hayatlarını kararttı
Kiloları hayatlarını kararttı

200 kiloyu geçtiği zamanlarda yürümekte ve nefes almakta zorlanıyordu.

Moore önce gazlı içecekleri ve fast food'u kestiğini daha sonra ameliyat olarak kilo verme yolculuğuna devam etti.

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Kiloları hayatlarını kararttı
Kiloları hayatlarını kararttı

Moore, "Kilo kaybım karımın, ailemin ve doktorlarımın beklediğinden daha ötesinde başarılı oldu" diye konuştu.

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Kiloları hayatlarını kararttı
Kiloları hayatlarını kararttı

Moore artık sigarayı ve gazlı içecekleri bıraktığını daha sağlıklı bir hayat yaşadığını anlattı.

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Kiloları hayatlarını kararttı
Kiloları hayatlarını kararttı
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