Giriş Tarihi: 18.09.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
14:26
Kilolarıyla birlikte aşkını da kaybetti! 181 kilo verdi kocası tarafından terk edildi…
Sosyal medyanın gündemindeki kadın Christina Phillips'in akılalmaz bir hikayesi var. Çocukluğundan beri kilolu bir insan olduğunu belirtken Christina henüz 22 yaşına bastığında 317 kiloya ulaşmıştı. Gündelik işlerini yapmayı bırakın, yürümekte bile zorlanıyor. Genç kadın büyük bir azimle kilolarının çoğunu kaybetti. Ancak o dakikadan sonra Christina için işler pek de iyi gitmedi.