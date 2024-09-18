Kilolarıyla birlikte aşkını da kaybetti! 181 kilo verdi kocası tarafından terk edildi…

Ağır Yaşamlar: Şimdi Ne Yapıyorlar? programında Christina, Zach'ten boşanmanın başına gelen en güzel şey olduğunu söyledi: "Başlardayken benden şüphe eden çok fazla insan vardı. Çok istismarcı bir ilişki içindeydim. Ve bunun kesinlikle üzerimde negatif etkisi oldu." dedi.