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Giriş Tarihi: 18.09.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:26

Kilolarıyla birlikte aşkını da kaybetti! 181 kilo verdi kocası tarafından terk edildi…

Sosyal medyanın gündemindeki kadın Christina Phillips'in akılalmaz bir hikayesi var. Çocukluğundan beri kilolu bir insan olduğunu belirtken Christina henüz 22 yaşına bastığında 317 kiloya ulaşmıştı. Gündelik işlerini yapmayı bırakın, yürümekte bile zorlanıyor. Genç kadın büyük bir azimle kilolarının çoğunu kaybetti. Ancak o dakikadan sonra Christina için işler pek de iyi gitmedi.

Kilolarıyla birlikte aşkını da kaybetti! 181 kilo verdi kocası tarafından terk edildi…

Zayıf ve güzel bir kadına dönüşen Christina'nın zayıflığından en çok, belki de tek rahatsız olan kişi eşi Zack olmuştu. Christina zayıfladıktan sonra kocası Zack tarafından terk edildi. İşte Hayatı bir anda allak bullak olan genç kadının yaşadıkları…

Kilolarıyla birlikte aşkını da kaybetti! 181 kilo verdi kocası tarafından terk edildi…

Christina 2. sezonda Dr. Nowzaradan ile ilk randevusuna geldiğinde tam 317 kiloydu ve toplamda 181 kilo verdi.

181 kilo verince kocası terk etti! Christina Phillips'in inanılmaz hikayesi | Video

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Kilolarıyla birlikte aşkını da kaybetti! 181 kilo verdi kocası tarafından terk edildi…

Klasik bir başarı hikayesi olmasına rağmen, bu denli kilo kaybı eşi Zack ile arasını açtı.

Kilolarıyla birlikte aşkını da kaybetti! 181 kilo verdi kocası tarafından terk edildi…

Hatta Christina program sırasında "Benim Zach'ten bağımsız hale gelmem onun işine gelmiyordu." dedi.

Kilolarıyla birlikte aşkını da kaybetti! 181 kilo verdi kocası tarafından terk edildi…

Ağır Yaşamlar: Şimdi Ne Yapıyorlar? programında Christina, Zach'ten boşanmanın başına gelen en güzel şey olduğunu söyledi: "Başlardayken benden şüphe eden çok fazla insan vardı. Çok istismarcı bir ilişki içindeydim. Ve bunun kesinlikle üzerimde negatif etkisi oldu." dedi.

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