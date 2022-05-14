Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kilosu 10 bin lira! Talep patlaması yaşanıyor...
Giriş Tarihi: 14.05.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 10:58

Kilosu 10 bin lira! Talep patlaması yaşanıyor...

Bahar geldi, çiçekler açtı. Bin bir derde deva olan arı sütü üretimi başladı. Kilosu 10 bin lira olan süt büyük talep görüyor.

İHA
Kilosu 10 bin lira! Talep patlaması yaşanıyor...

KİLOSU 10 BİN LİRA! TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR...

Çiçeklerin açmasıyla birlikte arıcılar arı sütü üretimine başladı. Nisan ayından Eylül ayına kadar sağımı yapılan arı sütünün hücre yenileyici özelliği bulunduğu için çok talep görüyor.

Kilosu 10 bin lira! Talep patlaması yaşanıyor...

Çocukların büyümesinde bir çok hastalığın iyileşme sürecine yardımcı olduğu için yoğun talep görüyor. Arı sütünü işçi arılar 4 gün tüketen işçi arılar 42 gün yaşarken 7 gün tüketen kraliçe arı ise 7 yıla kadar yaşayabiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kilosu 10 bin lira! Talep patlaması yaşanıyor...

Bir çok faydası olan süt pek çok aşamadan geçtikten sonra sağım yapılabiliyor. Kovanlardan gram gram sağımı yapılıyor. Fabrikadaki işlerini bırakıp bu işe giren Mehmet Durgut ve Metin Kaya, yılda 100 kilo arı sütü üretmeyi başardı.

Kilosu 10 bin lira! Talep patlaması yaşanıyor...

Türkiye'de yılda 30 ton arı sütü tüketilirken üretim ise 3 ton, 27 tonluk açık ise yurt dışından karşılanıyor. 300 kovan arıdan yılda 100 kilo süt üreten arıcılar yurt içinden ve yurt dışından yoğun taleple gören ürünü kısa sürede satıyor.

Kilosu 10 bin lira! Talep patlaması yaşanıyor...

Arı sütünün yoğun talep gördüğünü ifade eden Mehmet Durgut, "Arı sütü üretimimiz başladı. Biz 300 kovanla üretim yapıyoruz. Biz burada 3 aile olarak arı sütü üretiyoruz. Bu işe hobi olarak başladık.

SON DAKİKA