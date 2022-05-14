Kilosu 10 bin lira! Talep patlaması yaşanıyor...

Bir çok faydası olan süt pek çok aşamadan geçtikten sonra sağım yapılabiliyor. Kovanlardan gram gram sağımı yapılıyor. Fabrikadaki işlerini bırakıp bu işe giren Mehmet Durgut ve Metin Kaya, yılda 100 kilo arı sütü üretmeyi başardı.