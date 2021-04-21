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Haberler Yaşam Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dağ bayır gezenler şoke oldu
Giriş Tarihi: 21.04.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 12:16

Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dağ bayır gezenler şoke oldu

'da, , ve birçok ilde yetişen mantarı birçok kişinin gelir kaynağı oldu. Bu mantarı toplamak için dağ bayır gezenler şoke oldu. Gördükleri manzara karşısında gözlerine inamayan vatandaşlar evlerine dönmek zorunda kalıyor... İşte kuzugöbeği mantarını bitiren durum...

Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dağ bayır gezenler şoke oldu

'de ormanlık alanlarda doğal olarak nisan-haziran aylarında yetişen ve birçok insanın geçim kaynağı olan kuzugöbeğinde yaşanan kuraklık etkili oldu.

Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dağ bayır gezenler şoke oldu

için dağ bayır gezen toplayıcılar, bu yıl sonbahar ve kış aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle elleri boş dönüyor.

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Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dağ bayır gezenler şoke oldu

'nin Bozkurt ilçesinde merkezi olarak adlandırılan Hayrettin Mahallesi'nde de kuzugöbeği toplayıcıları bu yıl dağdan eli boş dönüyor.

Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dağ bayır gezenler şoke oldu

Genellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde çam ağaçlarının altında tek tek veya küçük gruplar halinde kendiliğinden yetişen kuzugöbekleri yağışların az olması nedeniyle bulunmuyor.

Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dağ bayır gezenler şoke oldu

Az sayıda bulunan kuzugöbekleri de küçük ve kurumuş halde bulunuyor.

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