Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dağ bayır gezenler şoke oldu

Antalya'da, Denizli, Muğla ve birçok ilde yetişen kuzugöbeği mantarı birçok kişinin gelir kaynağı oldu. Bu mantarı toplamak için dağ bayır gezenler şoke oldu. Gördükleri manzara karşısında gözlerine inamayan vatandaşlar evlerine dönmek zorunda kalıyor... İşte kuzugöbeği mantarını bitiren durum...