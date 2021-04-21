HaberlerYaşamKilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dağ bayır gezenler şoke oldu
Giriş Tarihi: 21.04.2021 12:06Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 12:16
Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dağ bayır gezenler şoke oldu
Antalya'da, Denizli, Muğla ve birçok ilde yetişen kuzugöbeği mantarı birçok kişinin gelir kaynağı oldu. Bu mantarı toplamak için dağ bayır gezenler şoke oldu. Gördükleri manzara karşısında gözlerine inamayan vatandaşlar evlerine dönmek zorunda kalıyor... İşte kuzugöbeği mantarını bitiren durum...