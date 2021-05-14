Kilosunu 5 bin Euro'dan satıyorlar... Hem görsel şölen sunuyor hem de önemli bir kazanç kapısı!

Bunu zamana yayarak daha da genişletmeye çalışacağız. 25 dekar daha yerimiz var. Oraya da dikeceğiz. Amacımız turizmi öne çekmekti, bunu da başardık. Ama bu sene pandemiden dolayı turist gelmedi. Normalde günde yüzlerce araç geliyordu. İnşallah pandemi biter ve buraya turizm için herkesi bekleriz" dedi.



