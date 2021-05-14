HaberlerYaşamKilosunu 5 bin Euro'dan satıyorlar... Hem görsel şölen sunuyor hem de önemli bir kazanç kapısı!
Giriş Tarihi: 14.05.2021 13:01Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 13:06
Kilosunu 5 bin Euro'dan satıyorlar... Hem görsel şölen sunuyor hem de önemli bir kazanç kapısı!
Isparta'da 'lavanta kokulu köy' olarak bilinen Kuyucak'taki zambak tarlaları görenleri mest ediyor. Turizmi öne çekmek amaçlı dikilen zambaklar çiçek açtı. Görsel şölen sunan zambaktan elde edilen yağ kozmetik alanında kullanılırken, kilogram fiyatı yaklaşık 5 bin Euro'dan satılıyor.