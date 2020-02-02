Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi 863. Bölüm tüm soru ve cevapları!

atv'nin rakipsiz yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi gecesine damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'in 1 Şubat 2020 Cumartesi gecesi yayınlanan 863. Bölüm'ü yine milyonları ekran başına kilitledi. 'Kim Milyoner Olmak İster?'de Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya yönelttiği 'Hangi hayvanlar bir iletişim biçimi olarak birbirlerinin yüzüne idrar yapar?' sorusu ise geceye damga vurdu!
Giriş Tarihi: 02.02.2020
11:27
Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
12:16
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ