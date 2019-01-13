Kim Milyoner Olmak İster 112. özel bölüm soru ve cevapları! O soru geceye damga vurdu

ATV ekranlarının reyting rekormeni bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster her zaman olduğu gibi yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. 12 Ocak özel bölümü ile ekranlara gelen programda sorulan bir soru ise herkesi şaşkına çevirdi. Hemen hemen birçok kişinin yanılgıya düştüğü bu soru ise sosyal medyada viral oldu. Yarışmaya damgasını vurmayı başaran soru ise 'İlk silikon meme hangisine takılmıştır.' sorusu oldu. İşte sosyal medya gündemine oturan ve birçok kişi tarafından cevabı araştırılan o sorunun yanıtı...