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  • Kim Milyoner Olmak İster 112. özel bölüm soru ve cevapları! O soru geceye damga vurdu

112. özel bölüm soru ve cevapları! O soru geceye damga vurdu

ATV ekranlarının reyting rekormeni bilgi yarışması programı her zaman olduğu gibi yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. 12 Ocak özel bölümü ile ekranlara gelen programda sorulan bir soru ise herkesi şaşkına çevirdi. Hemen hemen birçok kişinin yanılgıya düştüğü bu soru ise sosyal medyada viral oldu. Yarışmaya damgasını vurmayı başaran soru ise 'İlk silikon meme hangisine takılmıştır.' sorusu oldu. İşte gündemine oturan ve birçok kişi tarafından cevabı araştırılan o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 13.01.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 15:13
Kim Milyoner Olmak İster 112. özel bölüm soru ve cevapları! O soru geceye damga vurdu

ATV ekranlarının reyting rekortmeni bilgi yarışması dün özel bölümü ile yayınlandı. Yayınlanan bölümde ise çıkan soru gündemine oturdu. 'İlk silikon meme hangisine takılmıştır' sorusu vatandaşlar tarafından sosyal medyada tartışma konusu yarattı. İşte o sorunun cevabı…

Kim Milyoner Olmak İster 112. özel bölüm soru ve cevapları! O soru geceye damga vurdu

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen ve sevilen programı 112. Özel bölüm soru ve cevapları burada!

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Kim Milyoner Olmak İster 112. özel bölüm soru ve cevapları! O soru geceye damga vurdu
Kim Milyoner Olmak İster 112. özel bölüm soru ve cevapları! O soru geceye damga vurdu
Kim Milyoner Olmak İster 112. özel bölüm soru ve cevapları! O soru geceye damga vurdu
Kim Milyoner Olmak İster 112. özel bölüm soru ve cevapları! O soru geceye damga vurdu
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