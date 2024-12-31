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Haberler Yaşam Bu dördünün türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 23:37

Bu dördünün türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak ister 31 Aralık 2024 yılbaşı özel programı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde Doğu Demirkol'a " Bu dördünün türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?" sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...

Bu dördünün türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde ünlü sanatçı Doğu Demirkol'a "Bu dördünün türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?" sorusu yöneltildi. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Bu dördünün türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Bu dördünün türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?

A. Çita

B. Deve Kuşu

C. At

D. İnsan

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Bu dördünün türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: D. İnsan

Bu dördünün türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL değerindeki sorunun cevabı
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