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Bu dördünün türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
23:37
Bu dördünün türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL değerindeki sorunun cevabı
Kim Milyoner Olmak ister 31 Aralık 2024 yılbaşı özel programı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde Doğu Demirkol'a " Bu dördünün türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?" sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...