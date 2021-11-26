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Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 26 Kasım ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 26.11.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 13:38

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 26 Kasım ATV yayın akışı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Türkiye'nin en çok sevilen ve beğenilerek izlenilen yarışma programını yakından takip edenler Kim Milyoner Olmak İster bugün, bu akşam var mı, neden yok sorularına yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda 26 Kasım ATV yayın akışında görülmesi beklenen Milyoner yeni bölüm yayın tarihi görülmemesi dikkat çekti. Peki Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı 26 Kasım 2021

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 26 Kasım ATV yayın akışı

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ATV'de merakla bekleniyor. Programı yakından takip edenler ATV tv yayın akışında göremeyince Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Henüz yayın hayatının başlarında olan Destan dizisi Atv'de izleyenleriyle buluşurken öte yandan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programın neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 26 Kasım ATV yayın akışı

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 26 Kasım ATV yayın akışı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK, BU AKŞAM VAR MI?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğundaki bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yerine bu akşam sevilen dizi Akıncı izleyenleriyle buluşuyor. Atv yayın akışında programın yer almaması dikkat çekti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama bulunmazken. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programının yerine Destan dizisinin tekrar bölümü olacak.

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Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 26 Kasım ATV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan (Yeni Dizi)

23:15 Bir Zamanlar Çukurova

02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

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