Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 26 Kasım ATV yayın akışı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK, BU AKŞAM VAR MI?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğundaki bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yerine bu akşam sevilen dizi Akıncı izleyenleriyle buluşuyor. Atv yayın akışında programın yer almaması dikkat çekti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama bulunmazken. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programının yerine Destan dizisinin tekrar bölümü olacak.