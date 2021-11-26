Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 26 Kasım ATV yayın akışı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Türkiye'nin en çok sevilen ve beğenilerek izlenilen yarışma programını yakından takip edenler Kim Milyoner Olmak İster bugün, bu akşam var mı, neden yok sorularına yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda 26 Kasım ATV yayın akışında görülmesi beklenen Milyoner yeni bölüm yayın tarihi görülmemesi dikkat çekti. Peki Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı 26 Kasım 2021