Giriş Tarihi: 02.09.2024 05:58
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
05:58
Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangi ilin nüfusu daha fazladır? Kilis, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt...
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 1 Eylül günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hangi ilin nüfusu daha fazladır" sorusunun cevabı merak edildi. İşte, 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...