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Giriş Tarihi: 02.09.2024 05:58 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 05:58

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangi ilin nüfusu daha fazladır? Kilis, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt...

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 1 Eylül günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hangi ilin nüfusu daha fazladır" sorusunun cevabı merak edildi. İşte, 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangi ilin nüfusu daha fazladır? Kilis, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt...

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara geliyor. 1 Eylül Pazar günü yayınlanan son bölümde yarışmacının karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki soruda, "Hangi ilin nüfusu daha fazladır?" sorusu yöneltildi. İşte o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangi ilin nüfusu daha fazladır? Kilis, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt...

HANGİ İLİN NÜFUSU DAHA FAZLADIR?

Şıklar: Kilis, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt

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Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangi ilin nüfusu daha fazladır? Kilis, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt...

CEVABI!

Çankırı

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangi ilin nüfusu daha fazladır? Kilis, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt...
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