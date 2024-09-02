Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangi ilin nüfusu daha fazladır? Kilis, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt...

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara geliyor. 1 Eylül Pazar günü yayınlanan son bölümde yarışmacının karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki soruda, "Hangi ilin nüfusu daha fazladır?" sorusu yöneltildi. İşte o sorunun yanıtı...