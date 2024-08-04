Giriş Tarihi: 04.08.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
23:46
Kim Milyoner Olmak İster II. Dünya Savaşı'nda Japon ordusunda teğmen olan Hiro Onoda sorusunun yanıtı!
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "II. Dünya Savaşı'nda Japon ordusunda teğmen olan Hiro Onoda, 1944'te Filipinler'de bir adaya savaşması için gönderilmiş ve hangi yıl eski komutanın adaya bizzat gelip onu görevden azletmesi üzerine teslim olmuştur?" sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı!