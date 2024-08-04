Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 04.08.2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 23:46

Kim Milyoner Olmak İster II. Dünya Savaşı'nda Japon ordusunda teğmen olan Hiro Onoda sorusunun yanıtı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "II. Dünya Savaşı'nda Japon ordusunda teğmen olan Hiro Onoda, 1944'te Filipinler'de bir adaya savaşması için gönderilmiş ve hangi yıl eski komutanın adaya bizzat gelip onu görevden azletmesi üzerine teslim olmuştur?" sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı!

Kim Milyoner Olmak İster II. Dünya Savaşı’nda Japon ordusunda teğmen olan Hiro Onoda sorusunun yanıtı!

II. Dünya Savaşı'nda Japon ordusunda teğmen olan Hiro Onoda, 1944'te Filipinler'de bir adaya savaşması için gönderilmiş ve hangi yıl eski komutanın adaya bizzat gelip onu görevden azletmesi üzerine teslim olmuştur sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen sorunun ardından araştırılmaya başladı. İşte 200 bin TL'lik o sorunun yanıtı.

Kim Milyoner Olmak İster II. Dünya Savaşı’nda Japon ordusunda teğmen olan Hiro Onoda sorusunun yanıtı!

II. Dünya Savaşı'nda Japon ordusunda teğmen olan Hiro Onoda, 1944'te Filipinler'de bir adaya savaşması için gönderilmiş ve hangi yıl eski komutanın adaya bizzat gelip onu görevden azletmesi üzerine teslim olmuştur?

Şıklar;

1954

1964

1974

1984

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kim Milyoner Olmak İster II. Dünya Savaşı’nda Japon ordusunda teğmen olan Hiro Onoda sorusunun yanıtı!

İŞTE CEVABI

200 bin TL değerindeki sorunun doğru yanıtı 1974!

Kim Milyoner Olmak İster II. Dünya Savaşı’nda Japon ordusunda teğmen olan Hiro Onoda sorusunun yanıtı!
SON DAKİKA