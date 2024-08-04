Kim Milyoner Olmak İster II. Dünya Savaşı’nda Japon ordusunda teğmen olan Hiro Onoda sorusunun yanıtı!

II. Dünya Savaşı'nda Japon ordusunda teğmen olan Hiro Onoda, 1944'te Filipinler'de bir adaya savaşması için gönderilmiş ve hangi yıl eski komutanın adaya bizzat gelip onu görevden azletmesi üzerine teslim olmuştur sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen sorunun ardından araştırılmaya başladı. İşte 200 bin TL'lik o sorunun yanıtı.