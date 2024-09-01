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Giriş Tarihi: 01.09.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 23:17

Kim Milyoner Olmak İster İstiklal Marşı'nın 1930'dan başlayarak günümüze kadar kullanılan resmi bestesi kime aittir?

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 1 Eylül günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "İstiklal Marşı'nın 1930'dan başlayarak günümüze kadar kullanılan resmi bestesi kime aittir?" sorusunun cevabı merak edildi. İşte İstaikbal Marşı'nın bestesinin sahibi...

Kim Milyoner Olmak İster İstiklal Marşı’nın 1930’dan başlayarak günümüze kadar kullanılan resmi bestesi kime aittir?

İstiklal Marşı'nın 1930'dan başlayarak günümüze kadar kullanılan resmi bestesi kime aittir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster ile gündeme geldi. İşte o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster İstiklal Marşı’nın 1930’dan başlayarak günümüze kadar kullanılan resmi bestesi kime aittir?

İSTİKLAL MARŞI'NIN 1930'DAN BAŞLAYARAK GÜNÜMÜZE KADAR KULLANILAN RESMİ BESTESİ KİME AİTTİR?

Şıklar;

Cemal Reşit Rey

Osman Zeki Üngör

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Mehmet Akif Ersoy

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Kim Milyoner Olmak İster İstiklal Marşı’nın 1930’dan başlayarak günümüze kadar kullanılan resmi bestesi kime aittir?

CEVABI!

Osman Zeki Üngör

Kim Milyoner Olmak İster İstiklal Marşı’nın 1930’dan başlayarak günümüze kadar kullanılan resmi bestesi kime aittir?
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