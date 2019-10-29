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  • Kim Milyoner Olmak İster'de dün geceye damga vuran soru! Okyanusu geçti derede boğuldu...

Kim Olmak İster'de dün geceye damga vuran soru! Okyanusu geçti derede boğuldu...

Ekranların en çok izlenen yarışma programı "Kim Olmak İster?" dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. 'in 1 milyon liralık soruya doğru cevap vermesiyle yarışmacıların hedefleri de oldukça yükseldi. Emekli Ağır Ceza Hakimi yarışmacının anısı stüdyodakileri ve seyircileri güldürürken, nispeten zor soruları bilip de daha kolay soruda joker kullanan yarışmacı da şaşırttı! Dün akşamki Milyoner yarışmasına ise; Kraliçe II. Elizabeth'in sahibi olduğu, bazılarının soyu dönemine uzanan, sayıları 160'dan fazla olan ve geceleri su yatağında uyuyan hayvanlar hangisidir? Sorusu damga vurdu…

Giriş Tarihi: 29.10.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 10:45
Kim Milyoner Olmak İster'de dün geceye damga vuran soru! Okyanusu geçti derede boğuldu...
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Kim Milyoner Olmak İster'de dün geceye damga vuran soru! Okyanusu geçti derede boğuldu...
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Kim Milyoner Olmak İster'de dün geceye damga vuran soru! Okyanusu geçti derede boğuldu...
Kim Milyoner Olmak İster'de dün geceye damga vuran soru! Okyanusu geçti derede boğuldu...
Kim Milyoner Olmak İster'de dün geceye damga vuran soru! Okyanusu geçti derede boğuldu...
Kim Milyoner Olmak İster'de dün geceye damga vuran soru! Okyanusu geçti derede boğuldu...
Kim Milyoner Olmak İster'de dün geceye damga vuran soru! Okyanusu geçti derede boğuldu...
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