Giriş Tarihi: 31.07.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
06:43
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Türk akademisyen SABAH'a konuştu: “Bu bir savaş değil katliam”
Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki açıklamalarla adından söz ettiren akademisyen Abdullah Palazoğlu, Gazze'de 7 Ekim'den beri süren katliam nedeniyle İsrail'deki görevinden istifa edip Türkiye'ye dönme kararını SABAH'a anlattı. Palazoğlu, "İsrail bunun bir savaş olduğunu iddia ediyor. Bu bir savaş değil katliam" dedi.