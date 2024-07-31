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Giriş Tarihi: 31.07.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 06:43

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Türk akademisyen SABAH'a konuştu: “Bu bir savaş değil katliam”

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki açıklamalarla adından söz ettiren akademisyen Abdullah Palazoğlu, Gazze'de 7 Ekim'den beri süren katliam nedeniyle İsrail'deki görevinden istifa edip Türkiye'ye dönme kararını SABAH'a anlattı. Palazoğlu, "İsrail bunun bir savaş olduğunu iddia ediyor. Bu bir savaş değil katliam" dedi.

ASLI TOPRAK
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurmuştu! Türk akademisyen SABAH’a konuştu: Bu bir savaş değil katliam

Yarışmanın 28 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne konuk olan Abdullah Palazoğlu, İsrail'de akademisyen olarak çalışırken İsrail'in Filistin'e yaptığı zulme sessiz kalmayacağını anlayıp Türkiye'ye döndüğünü dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurmuştu! Türk akademisyen SABAH’a konuştu: Bu bir savaş değil katliam

İzleyicilerin büyük takdirini kazanan 51 yaşındaki Abdullah Palazoğlu, "İnsana karşı yapılan her türlü zulmün karşısındayım" dedi.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurmuştu! Türk akademisyen SABAH’a konuştu: Bu bir savaş değil katliam

7 Ekim'den bu yana yaşanan katliamın İsrail'de de protesto edildiğinin altını çizen İsrail'deki Ben-Gurion Üniversitesi'nde Teoloji Bölümü'nde görevli Abdullah Palazoğlu, "İsrail'de halk bunu istemiyor.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurmuştu! Türk akademisyen SABAH’a konuştu: Bu bir savaş değil katliam

Irkçı Yahudileri sevmiyorlar ve yaşananlara tepki veriyorlar. Hatta ülke içerisinde protestolar düzenleniyor ama İsrail basını bunları göstermiyor. Avrupa'ya bu kısımlar gösterilmiyor.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurmuştu! Türk akademisyen SABAH’a konuştu: Bu bir savaş değil katliam

Bu bir savaş değil katliam. Bunun dinle bir alakası yok. Ben buna vahşi siyonizm diyorum." ifadelerini kullandı.

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