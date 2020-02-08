Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi

Mersin ve ilçelerinde 3 gün önce etkili olan yağış bazı bölgelerde sele neden olurken, taşıma eğitim nedeni ile okula giden 5 öğrenci ve minibüs sürücüsü mahsur kalmıştı. 5 öğrenci ve minibüs sürücüsü ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılırken, Erdemli ilçesinde de dereler taşma riski ile karşı karşıya kaldı.