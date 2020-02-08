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Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi

'de, 3 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, bugün ortaya çıkan güneşli hava halkın soluğu sahilde almasına neden oldu. Silifke'de ortaya çıkan çifte gökkuşağı da unutulmaz anlar yaşattı. Öğlen saatlerinden sonra ortaya çıkan güneş nedeni ile halk kendini sokaklar, parklara ve sahile attı. Kimi yürürken kimi de oturup güneşlenmenin keyfini, kentin yüksek kesimlerine çıkanlar ise karın tadına çıkarttı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 08.02.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 18:26
Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi

ve ilçelerinde 3 gün önce etkili olan yağış bazı bölgelerde sele neden olurken, taşıma eğitim nedeni ile okula giden 5 öğrenci ve minibüs sürücüsü mahsur kalmıştı. 5 öğrenci ve minibüs sürücüsü ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılırken, Erdemli ilçesinde de dereler taşma riski ile karşı karşıya kaldı.

Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi

Bugün ise öğlen saatlerinden sonra ortaya çıkan güneş nedeni ile halk kendini sokaklar, parklara ve sahile attı. Kimi yürürken kimi de oturup güneşlenmenin keyfini, kentin yüksek kesimlerine çıkanlar ise karın tadına çıkarttı.

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Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi

Bu arada ise Silifke ilçesinde güneşin kendini göstermesinin yanı sıra gökkuşağı da çift olarak kendini gösterdi.

Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi

Gökkuşağını görenler cep telefonlarına sarılıp fotoğraf ve görüntü çekerken bazı vatandaşlarda sahilde güneşle birlikte çiseleyen yağmur altında balık tutmayı ihmal etmedi.

Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi

Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kent genelinde pazartesi gününe kadar hava sıcaklığı 7 ile 12 derece arasında değişeceği bildirdi.

Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi

Meteoroloji yetkilileri çiftçileri de dona karşı uyararak gerekli önlemlerin almalarını istedi.

Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi
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