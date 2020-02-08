Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi
Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi
Mersin'de, 3 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, bugün ortaya çıkan güneşli hava halkın soluğu sahilde almasına neden oldu. Silifke'de ortaya çıkan çifte gökkuşağı da unutulmaz anlar yaşattı. Öğlen saatlerinden sonra ortaya çıkan güneş nedeni ile halk kendini sokaklar, parklara ve sahile attı. Kimi yürürken kimi de oturup güneşlenmenin keyfini, kentin yüksek kesimlerine çıkanlar ise karın tadına çıkarttı.