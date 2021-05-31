Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kimliğini çaldıran kadının hayatı karardı! "Hakimin sorusunu duyunca dondum kaldım"
Giriş Tarihi: 31.05.2021 08:38 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 08:49

Kimliğini çaldıran kadının hayatı karardı! "Hakimin sorusunu duyunca dondum kaldım"

'da yaşayan Servet Karaca'nın başına gelenler filmleri aratmayacak türden. Karaca, 2005 yılında Kaybettiği kimliği yüzünden 30 kişiyi 18 milyon lira dolandıran çetenin lideri olduğu gerekçesiyle yargılanıyor. Yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Karaca, "Ben çete lideri değil ev kadınıyım. Hâkim, "Bu parayı nasıl ödeyeceksin" dediğinde dondum kaldım." ifadelerini kullandı.

MURAT KARAMAN
Kimliğini çaldıran kadının hayatı karardı! Hakimin sorusunu duyunca dondum kaldım

'da yaşayan 4 çocuk annesi Servet Karaca'nın (45), 2005'te içinde kimliği bulunan cüzdanı çalındı. Yeni kimlik çıkartan Karaca, 2008'de Adana Emniyet Müdürlüğü'nden arayan polisin "Kırmızı bültenle aranıyorsunuz. Çete lideri olarak Kayseri'de yargılanıyorsunuz" sözlerini duyunca şok oldu.

Kimliğini çaldıran kadının hayatı karardı! Hakimin sorusunu duyunca dondum kaldım

Kimliğinin kullanıldığını öğrenilen Karaca, Kayseri'de çete suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarıldı. Karaca yaşadıklarını şöyle anlattı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kimliğini çaldıran kadının hayatı karardı! Hakimin sorusunu duyunca dondum kaldım

"KAPICILIK YAPARAK ÇOCUKLARIMA BAKIYORUM"

Eşimi kaybettikten sonra dul ve yetim aylığı alıyordum. Kapıcılık yapıp, bir ailenin çocuğuna bakıyordum. Çocuklarıma bakmak için süt satıyordum. Polis bana çete lideri ve kırmızı bültenle arandığımı söylediği an dünyam başıma yıkıldı.

Kimliğini çaldıran kadının hayatı karardı! Hakimin sorusunu duyunca dondum kaldım

HAKİMİN SORUSUNU DUYUNCA DONDUM KALDIM

Kayseri'de görülen davaya çete lideri sanık olarak çıktım. 30 kişiyi 18 milyon TL dolandırmışım. Hâkim, "Bu parayı nasıl ödeyeceksin" dediğinde dondum kaldım.

Kimliğini çaldıran kadının hayatı karardı! Hakimin sorusunu duyunca dondum kaldım

Suçlamaları kabul etmedim Mahkemem devam ediyor. Ağır cezada yargılanıyorum.

SON DAKİKA