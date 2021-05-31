HaberlerYaşamKimliğini çaldıran kadının hayatı karardı! "Hakimin sorusunu duyunca dondum kaldım"
Giriş Tarihi: 31.05.2021 08:38Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 08:49
Kimliğini çaldıran kadının hayatı karardı! "Hakimin sorusunu duyunca dondum kaldım"
Adana'da yaşayan Servet Karaca'nın başına gelenler filmleri aratmayacak türden. Karaca, 2005 yılında Kaybettiği kimliği yüzünden 30 kişiyi 18 milyon lira dolandıran çetenin lideri olduğu gerekçesiyle yargılanıyor. Yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Karaca, "Ben çete lideri değil ev kadınıyım. Hâkim, "Bu parayı nasıl ödeyeceksin" dediğinde dondum kaldım." ifadelerini kullandı.