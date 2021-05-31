Kimliğini çaldıran kadının hayatı karardı! "Hakimin sorusunu duyunca dondum kaldım"

"KAPICILIK YAPARAK ÇOCUKLARIMA BAKIYORUM"

Eşimi kaybettikten sonra dul ve yetim aylığı alıyordum. Kapıcılık yapıp, bir ailenin çocuğuna bakıyordum. Çocuklarıma bakmak için süt satıyordum. Polis bana çete lideri ve kırmızı bültenle arandığımı söylediği an dünyam başıma yıkıldı.