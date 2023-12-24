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Haberler Yaşam Kimse isminin gerçek olduğuna inanmıyor! Öyle bir isim ki ne Türkiye'de adaşı var ne de dünyada....
Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 15:09

Kimse isminin gerçek olduğuna inanmıyor! Öyle bir isim ki ne Türkiye'de adaşı var ne de dünyada....

Üç çocuk babası bir adam, isminin "tek ve alışılmadık" olması sebebiyle hayatının her anında dikkatleri üzerine çekiyor. Hiç kimsede duyulmamış bu ismi taşıdığını ispatlamak için ise herkese kimliğini göstermek zorunda kalıyor. İşte o ilginç isim...

Kimse isminin gerçek olduğuna inanmıyor! Öyle bir isim ki ne Türkiye’de adaşı var ne de dünyada....

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan "Enson Çoban" isimli kişi, isminin dünyada ve Türkiye'de tek olması sebebiyle büyük şaşkınlıkla karşılaştığını, bu nedenle birçok yerde kendisine inanılmadığını anlattı.

Kimse isminin gerçek olduğuna inanmıyor! Öyle bir isim ki ne Türkiye’de adaşı var ne de dünyada....

Özellikle resmi kurumlarda ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin genellikle kendisine büyük bir şaşkınlıkla tepki verdiğini anlatıyor.

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Kimse isminin gerçek olduğuna inanmıyor! Öyle bir isim ki ne Türkiye’de adaşı var ne de dünyada....

Türkiye'de benzeri olmayan adını duyduğunda şaşırdığını belirten Enson Çoban, inandırmak için kimliğini, hatta evlilik cüzdanını bile göstermek zorunda kaldığını anlatıyor.

Kimse isminin gerçek olduğuna inanmıyor! Öyle bir isim ki ne Türkiye’de adaşı var ne de dünyada....

Yıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, "Benden önce 6 kardeşim olmuş.

Kimse isminin gerçek olduğuna inanmıyor! Öyle bir isim ki ne Türkiye’de adaşı var ne de dünyada....

Doğduğumda komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler. Annem ve babam da bana 'Enson' adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş" dedi.

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