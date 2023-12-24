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Kimse isminin gerçek olduğuna inanmıyor! Öyle bir isim ki ne Türkiye'de adaşı var ne de dünyada....
Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
15:09
Kimse isminin gerçek olduğuna inanmıyor! Öyle bir isim ki ne Türkiye'de adaşı var ne de dünyada....
Üç çocuk babası bir adam, isminin "tek ve alışılmadık" olması sebebiyle hayatının her anında dikkatleri üzerine çekiyor. Hiç kimsede duyulmamış bu ismi taşıdığını ispatlamak için ise herkese kimliğini göstermek zorunda kalıyor. İşte o ilginç isim...