Aralık ayı kira artış oranı hesaplama: TÜİK ile 2022 kasım TEFE-TÜFE enflasyon oranı ile kira artış oranı yüzde kaç, yüzde 25 kuralı nedir?

TÜİK tarafından açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon verisi ile ortaya çıkan kira artış oranı ev sahibi ve kiracıların gündemindeki yerini aldı. Her ay ev sahibi tarafından kiracıya yapılacak kira zammı konusunda araştırmalara arama geçmişlerindeki yerini alıyor. 2022 Aralık ayı kira artış oranı da sorgulanmaya başladı. Konuyla Adalet Bakanlığı tarafından verilen karar vatandaşlar ile paylaşıldı. Peki, kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, aralık ayı kira artışı belli oldu mu, ne kadar, yüzde kaç? İşte, detaylar…