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Haberler Yaşam Aralık ayı kira artış oranı hesaplama: TÜİK ile 2022 kasım TEFE-TÜFE enflasyon oranı ile kira artış oranı yüzde kaç, yüzde 25 kuralı nedir?
Giriş Tarihi: 04.12.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 14:40

Aralık ayı kira artış oranı hesaplama: TÜİK ile 2022 kasım TEFE-TÜFE enflasyon oranı ile kira artış oranı yüzde kaç, yüzde 25 kuralı nedir?

TÜİK tarafından açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon verisi ile ortaya çıkan kira artış oranı ev sahibi ve kiracıların gündemindeki yerini aldı. Her ay ev sahibi tarafından kiracıya yapılacak kira zammı konusunda araştırmalara arama geçmişlerindeki yerini alıyor. 2022 Aralık ayı kira artış oranı da sorgulanmaya başladı. Konuyla Adalet Bakanlığı tarafından verilen karar vatandaşlar ile paylaşıldı. Peki, kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, aralık ayı kira artışı belli oldu mu, ne kadar, yüzde kaç? İşte, detaylar…

Aralık ayı kira artış oranı hesaplama: TÜİK ile 2022 kasım TEFE-TÜFE enflasyon oranı ile kira artış oranı yüzde kaç, yüzde 25 kuralı nedir?

Kira artış oranı hesaplama işlemleri başladı. Kasım enflasyonu ardından aralık ayı kira artış oranı sorgulamaları başlıyor. Yüzde 25 sınırı geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Ancak yeni sistemle nasıl bir hesaplama yapılacağı merak konusu. Kira zammı hesaplama işlemleri sene sonuyla birlikte hız kazandı. Peki, kira artış oranı Aralık 2022 belli oldu mu, yüzde kaç? İşte, kira zam oranı hakkında merak edilenler…

Aralık ayı kira artış oranı hesaplama: TÜİK ile 2022 kasım TEFE-TÜFE enflasyon oranı ile kira artış oranı yüzde kaç, yüzde 25 kuralı nedir?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Kasım ayı enflasyon verileri 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Resmi internet sitesinden duyurulacak oranlar saat 10.00'da erişime açılacak.

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Aralık ayı kira artış oranı hesaplama: TÜİK ile 2022 kasım TEFE-TÜFE enflasyon oranı ile kira artış oranı yüzde kaç, yüzde 25 kuralı nedir?

ARALIK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Aralık ayı kira artış oranı hesaplama: TÜİK ile 2022 kasım TEFE-TÜFE enflasyon oranı ile kira artış oranı yüzde kaç, yüzde 25 kuralı nedir?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

Aralık ayı kira artış oranı hesaplama: TÜİK ile 2022 kasım TEFE-TÜFE enflasyon oranı ile kira artış oranı yüzde kaç, yüzde 25 kuralı nedir?

KİRA DÜZENLEMESİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor.

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