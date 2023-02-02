Haberler Yaşam KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA | Şubat 2023 TEFE TÜFE kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL?

Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 14:31

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA | Şubat 2023 TEFE TÜFE kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL?

Kira artış oranı, enflasyon açıklamasının geleceği bugünde vatandaşların gündemine geliyor. Ocak ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Ancak bilindiği üzere Konut kiraları bakımından getirilen bir artış sınırlaması bulunuyor. Bu da ev sahiplerinin kiralara yüzde 25'ten fazla artış yapamayacağı anlamına geliyor. Kritik açıklama öncesinde araştırılan bir konu da "TEFE TÜFE 2023 Ocak kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL, kiralardaki zam sınırlaması ne zaman kalkıyor?" sorusu oldu. İşte 2023 Şubat kira artış oranı hesaplama ekranı ve detaylar.