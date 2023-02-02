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Haberler Yaşam KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA | Şubat 2023 TEFE TÜFE kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 14:31

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA | Şubat 2023 TEFE TÜFE kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL?

Kira artış oranı, enflasyon açıklamasının geleceği bugünde vatandaşların gündemine geliyor. Ocak ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Ancak bilindiği üzere Konut kiraları bakımından getirilen bir artış sınırlaması bulunuyor. Bu da ev sahiplerinin kiralara yüzde 25'ten fazla artış yapamayacağı anlamına geliyor. Kritik açıklama öncesinde araştırılan bir konu da "TEFE TÜFE 2023 Ocak kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL, kiralardaki zam sınırlaması ne zaman kalkıyor?" sorusu oldu. İşte 2023 Şubat kira artış oranı hesaplama ekranı ve detaylar.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA | Şubat 2023 TEFE TÜFE kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL?

Kira artış oranı hesaplama ekranı… Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar detayları merak ederken hatırlatmamız gerekir ki konut kiralarındaki artış geçtiğimiz aylarda yüzde 25 oranında sınırlandırılmıştı. Peki, TEFE TÜFE 2023 Ocak kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL? Kira artış sınırlaması ne zamana kadar sürecek, bitti mi? İşte merak edilen o detaylar…

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA | Şubat 2023 TEFE TÜFE kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL?

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA | Şubat 2023 TEFE TÜFE kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL?

KİRA DÜZENLEMESİ

Buna göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek
konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.

1 yıl süreyle 12 aylık TÜFE ortalaması yerine sabit oran uygulanacak. TÜFE, yüzde 25'in altında gerçekleşirse düşük oran geçerli sayılacak. Yüzde 25'lik artışı geçecek şekilde yapılan sözleşmeler geçersiz olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA | Şubat 2023 TEFE TÜFE kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL?

Düzenlemeden mevcut konut kiracıları yararlanacak. Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de yüzde 25 sınırı uygulanacak.

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