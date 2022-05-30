TÜİK enflasyon oranı açıklaması sonrası kira artış oranı belli oluyor. TEFE TÜFE Haziran ayı kira artış oranı ile ev sahipleri belli miktarda kiraya zam yapıyor. Emekli zammı, memur zammı, enflasyon farkı ile maaş hesabı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde milyonlarca vatandaşın gelirini etkileyecek Mayıs ayı enflasyon oranı TÜFE, TÜİK tarafından önümüzdeki haftanın içerisinde açıklanacak. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 TEFE TÜFE Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu, kaç TL?