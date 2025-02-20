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Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK verileri ile belirleniyor! Kira artış zammı beklentileri nasıl?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
12:49
Ev sahipleri ve kiracılar, kira artış oranlarını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor ve bu veriler, birçok sektörde fiyatlandırma kararlarını doğrudan etkiliyor. Kira artış oranları da bu verilere dayanarak belirleniyor. Kira artış oranları, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre hesaplanıyor. Özellikle 2024 Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle, kira artışlarında %25'lik zam sınırı kaldırıldı ve artışlar, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenmeye başlandı. Peki kira artış oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?