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Giriş Tarihi: 20.02.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:49

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK verileri ile belirleniyor! Kira artış zammı beklentileri nasıl?

Ev sahipleri ve kiracılar, kira artış oranlarını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor ve bu veriler, birçok sektörde fiyatlandırma kararlarını doğrudan etkiliyor. Kira artış oranları da bu verilere dayanarak belirleniyor. Kira artış oranları, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre hesaplanıyor. Özellikle 2024 Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle, kira artışlarında %25'lik zam sınırı kaldırıldı ve artışlar, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenmeye başlandı. Peki kira artış oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK verileri ile belirleniyor! Kira artış zammı beklentileri nasıl?

Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 2025 Mart ayında uygulanacak kira artış oranı da kesinlik kazanacak. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon oranları, bir dizi ekonomik kalemin belirlenmesinde önemli bir rol oynarken, kira artış oranı da bu verilerden doğrudan etkileniyor. Peki kira artış oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, ayrıntılar...

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK verileri ile belirleniyor! Kira artış zammı beklentileri nasıl?

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde duyuruyor. Şubat 2025'e ait enflasyon rakamları ise 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Enflasyon oranı belirlendikten sonra, kira artış oranı da duyurulacak.

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Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK verileri ile belirleniyor! Kira artış zammı beklentileri nasıl?

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ZAMMI NE OLDU?

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ait enflasyon oranlarını duyurdu. Aylık enflasyon yüzde 5.03, yıllık enflasyon ise yüzde 42.12 olarak kaydedildi.

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK verileri ile belirleniyor! Kira artış zammı beklentileri nasıl?

OCAK AYINDA YÜZDE 58.51 OLDU

Bu veriler ışığında, ev ve iş yerlerine yapılacak kira artışı oranı yüzde 56.35 olarak belirlendi. Bu, kira kontrat süresi bu ay sona eren işletme sahiplerinin, kiralarına yüzde 56.35 oranında zam yaparak yeni dönemde ödeme alacakları anlamına geliyor. Geçtiğimiz ay ise kira artış oranı yüzde 58.51 olarak gerçekleşmişti.

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK verileri ile belirleniyor! Kira artış zammı beklentileri nasıl?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi.

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