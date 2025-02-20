Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK verileri ile belirleniyor! Kira artış zammı beklentileri nasıl?

Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 2025 Mart ayında uygulanacak kira artış oranı da kesinlik kazanacak. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon oranları, bir dizi ekonomik kalemin belirlenmesinde önemli bir rol oynarken, kira artış oranı da bu verilerden doğrudan etkileniyor. Peki kira artış oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, ayrıntılar...