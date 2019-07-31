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derdinden bıktılar çözümleri dünyayı şaşırttı!

Günümüzde aile kurmak isteyenlerin en büyük sorunlarından biri kiracı olmak. Büyük metropollerde yaşayan insanlar için kiralık daire bulmak ayrı bir sorun. Bütçeye uygun olmasını sağlamak ayrı bir sorun. Yaşadığınız evde ne kadar kalacağınızı bilememek ise belki de en büyük problem. İşte bu Amerikalı çift yıllarca kiraödemekten bıkınca öyle bir çözüm buldu ki dünyada gündem oldu. Peki bu çözümleri ne miydi? Öğrenince çok şaşıracağınız ayrıntılar haberimizde!

Giriş Tarihi: 31.07.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 09:47
Kira derdinden bıktılar çözümleri dünyayı şaşırttı!

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

İşte yabancı haber sitelerinde büyük yankı uyandıran o otobüs evin yapılış görüntüleri!

Kira derdinden bıktılar çözümleri dünyayı şaşırttı!
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Kira derdinden bıktılar çözümleri dünyayı şaşırttı!
Kira derdinden bıktılar çözümleri dünyayı şaşırttı!
Kira derdinden bıktılar çözümleri dünyayı şaşırttı!
Kira derdinden bıktılar çözümleri dünyayı şaşırttı!
Kira derdinden bıktılar çözümleri dünyayı şaşırttı!
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