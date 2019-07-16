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Kira vermek yerine doğada kendi evlerini yaptılar!

Şehrin kalabalığından sıkılan ve kira vermekten de bıkan ailenin tercihi sosyal medyada yankı uyandırdı. Türk aile öyle bir karar aldı ki! Pek çoğumuzun aklından geçirip cesaret edemediği şeyi onlar gerçekleştirdi. Hem kira vermemek hem de doğayla iç içe olmak isteyen aile çok düşük bir maliyetle doğanın ortasında bir ev yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 16.07.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 08:57
Kira vermek yerine doğada kendi evlerini yaptılar!

Şehrin kaosundan kurtulmak için kendilerini doğaya vurdular...

Kira vermek yerine doğada kendi evlerini yaptılar!

Ailece kaçıp doğada buldukları yere sadece 1.500 lira maliyetle yaşayacakları ve görenlerin imrendiği bir ev yaptılar...

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Kira vermek yerine doğada kendi evlerini yaptılar!

İlk olarak toprağı kazmayla işe başlayan aile doğada kolay bulunan materyallerden kendilerine yeni bir ev inşa etmek için harekete geçtiler.

Kira vermek yerine doğada kendi evlerini yaptılar!

İnsan kalabalığından kaçıp toprak, çamur ve ağaç dallarından doğada geceleri kendilerine yıldızları rahatça seyredebilmek için yaşam alanı inşa ettiler

Kira vermek yerine doğada kendi evlerini yaptılar!

İşte metropol şehir hayatından koparak kendilerini doğaya atan Elif ve ve küçük kızı Cana Işık için yapılan o inanılmaz ev...

Kira vermek yerine doğada kendi evlerini yaptılar!
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Kira vermek yerine doğada kendi evlerini yaptılar!
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