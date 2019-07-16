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Kira vermek yerine doğada kendi evlerini yaptılar!

Kira vermek yerine doğada kendi evlerini yaptılar!

Şehrin kalabalığından sıkılan ve kira vermekten de bıkan ailenin tercihi sosyal medyada yankı uyandırdı. Türk aile öyle bir karar aldı ki! Pek çoğumuzun aklından geçirip cesaret edemediği şeyi onlar gerçekleştirdi. Hem kira vermemek hem de doğayla iç içe olmak isteyen aile çok düşük bir maliyetle doğanın ortasında bir ev yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 16.07.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 08:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





