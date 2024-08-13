Kıraç Galvaniz halka arz tarihleri: Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Şirket 125 milyon TL olan sermayesini 170 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 45 milyon TL payı halka arz edecek. Buna göre; Kıraç Galvaniz toplamda 45 milyon adet lot dağıtacak.

- 300 Bin katılım ~ 90 Lot (2160 TL).

- 700 Bin katılım ~ 39 Lot (936 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (600 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (432 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (360 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (288 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (240 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (216 TL).