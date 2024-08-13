Giriş Tarihi: 13.08.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
12:34
Kıraç Galvaniz halka arz tarihleri: Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. halka arzı, SPK tarafından onaylandı. 14-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında 1 TL nominal değerli paylarını 25 TL hisse fiyatıyla satışa sundu. Talep toplama tarihlerinin ilan edilmesinin ardından yatırımcılar tarafından Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir,hangi bankalarda var? İşte detaylar