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Giriş Tarihi: 13.08.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:34

Kıraç Galvaniz halka arz tarihleri: Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. halka arzı, SPK tarafından onaylandı. 14-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında 1 TL nominal değerli paylarını 25 TL hisse fiyatıyla satışa sundu. Talep toplama tarihlerinin ilan edilmesinin ardından yatırımcılar tarafından Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir,hangi bankalarda var? İşte detaylar

Kıraç Galvaniz halka arz tarihleri: Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK Kıraç Galvaniz'in halka arzını onayladı. Onay alarak halka açılan şirket talep toplama tarihlerini açıkladı. İki gün sürecek talep toplama işlemlerinde şirketin halka arz büyüklüğü 1 Milyar TL olarak duyurulurken halka arz büyüklüğü de 1 Milyar TL ilan edildi. Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Kıraç Galvaniz halka arz tarihleri: Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ TARİHLERİ
Kıraç Galvaniz, halka arz sürecinde 14 - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında iki gün boyunca talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.

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Kıraç Galvaniz halka arz tarihleri: Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Şirket 125 milyon TL olan sermayesini 170 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 45 milyon TL payı halka arz edecek. Buna göre; Kıraç Galvaniz toplamda 45 milyon adet lot dağıtacak.
- 300 Bin katılım ~ 90 Lot (2160 TL).
- 700 Bin katılım ~ 39 Lot (936 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (600 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (432 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (360 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (288 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (240 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (216 TL).

Kıraç Galvaniz halka arz tarihleri: Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Şirketin katılım endeksine uygun olduğu da açıklandı.

Kıraç Galvaniz halka arz tarihleri: Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON BORSA KODU NE?
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. BİST kodu TCKRC olarak belirlenmiştir.

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