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Giriş Tarihi: 12.08.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 13:47

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON HALKA ARZ OLUYOR! 2024 Halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor?

Kıraç Group bünyesinde yer alan Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. SPK duyurusuyla halka açıldı. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığında halka arz talep toplama tarihi ve hisse fiyatı belirlendi. Halka arz fiyatının 24,00 TL belirlendiği yatırımcılara duyurdu. Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Halka Arz hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON HALKA ARZ OLUYOR! 2024 Halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor?

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. yatırımcılarıyla buluşuyor. 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde hisse alımı başlayacak olan halka arzın halka açıklık oranı ise yüzde 26,47 olarak belirlendi. Kıraç Galvaniz'in kaç lot veriyor, halka arz fiyatı ne kadar?

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON HALKA ARZ OLUYOR! 2024 Halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor?

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. halka arza onay verdi. Talep toplama tarihleri belli oldu. Kıraç Galvaniz Telekominikasyon arzı 14-15 Ağustos'ta talep toplamaya başlayacak.

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KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON HALKA ARZ OLUYOR! 2024 Halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor?

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON HİSSE FİYATI NE KADAR?
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. hisse fiyatları belirendi. Şirket 24,00 TL nominal değer üzerinden talep toplayacak.

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON HALKA ARZ OLUYOR! 2024 Halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor?

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. halka arzı katılım endeksine uygundur.

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON HALKA ARZ OLUYOR! 2024 Halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor?

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON BORSA KODU NE?
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. BİST kodu TCKRC olarak belirlenmiştir.

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