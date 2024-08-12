KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON HALKA ARZ OLUYOR! 2024 Halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor?

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. yatırımcılarıyla buluşuyor. 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde hisse alımı başlayacak olan halka arzın halka açıklık oranı ise yüzde 26,47 olarak belirlendi. Kıraç Galvaniz'in kaç lot veriyor, halka arz fiyatı ne kadar?