Giriş Tarihi: 12.08.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
13:47
KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON HALKA ARZ OLUYOR! 2024 Halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor?
Kıraç Group bünyesinde yer alan Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. SPK duyurusuyla halka açıldı. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığında halka arz talep toplama tarihi ve hisse fiyatı belirlendi. Halka arz fiyatının 24,00 TL belirlendiği yatırımcılara duyurdu. Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Halka Arz hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?