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Kiracı ev sahibine hayatının şokunu yaşattı: 3 odalı dairede 27 kişi birden…
Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
12:08
Kiracı ev sahibine hayatının şokunu yaşattı: 3 odalı dairede 27 kişi birden…
İstanbul Avcılar'da bir kiracı, tuttuğu evi başka birisine kiraya verdi. Bu kişi de dairedeki 3 odaya onar adet yatak yerleştirdi. Her birini 3 bin TL'den günlük veya kısa süreliğine kiraya verdi. Gürültüden usanan komşuların şikayeti üzerine polis 1 ayda 20 baskın düzenledi. Evdeki manzara şaşkına çevirdi: 27 kişi birden…