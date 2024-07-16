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Haberler Yaşam Kiracı ev sahibinin o hareketiyle banyoya kaçtı! Karımdan sonra sıra bende mi?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 15:53

Kiracı ev sahibinin o hareketiyle banyoya kaçtı! Karımdan sonra sıra bende mi?

Ev sahibi kiracı kavgası korku filmlerini aratmadı. Dehşet dolu olay İzmir'de yaşandı. Avukat olan ev sahibi, kızı ve arkadaşıyla birlik olup İnginiz kiracısının evini bastı. Pencereye tekme atarak içeri giren ev sahibi, keserle kiracısına tehditler yağdırdı. Soluğu karakolda alan kiracı ise olayın sebebini SABAH'a anlattı…

Ceyhan TORLAK
Kiracı ev sahibinin o hareketiyle banyoya kaçtı! Karımdan sonra sıra bende mi?

İlk olay, 3 Haziran'da Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi 12090 sokak numara 7'de yaşandı. Avukat ev sahibi Adile Ayşin Şimşekoğlu, kirayı 3 bin 125 liradan 20 bin liraya çıkarmak istedi. İngiliz kiracı emekli öğretim görevlisi John Ernest Vaughan (75) bu oranda bir artış yapamayacağını belirterek Şimşekoğlu'nun isteğini reddetti.

Kiracı ev sahibinin o hareketiyle banyoya kaçtı! Karımdan sonra sıra bende mi?

Daha sonra Vaughan'ın evde köpeklerine kötü baktığını iddiasıyla Urla İlçe Tarım Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri adrese gelip kontrol etti. Yapılan kontrolde olumsuz bir durumla karşılaşmadı.

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Kiracı ev sahibinin o hareketiyle banyoya kaçtı! Karımdan sonra sıra bende mi?

Ardından Vaughan'ın çöp evde yaşadığı şeklinde ihbar yapıldı. Zabıta eve geldiğinde ihbarın asılsız olduğunu gördü. Vaughan da bunun üzerine ev sahibinin istediği kira artışını yapmadığı için rahatsız edildiği iddiasıyla polise giderek Şimşekoğlu'nu şikayet etti.

Kiracı ev sahibinin o hareketiyle banyoya kaçtı! Karımdan sonra sıra bende mi?

PENCEREYE TEKME ATARAK ZORLA İÇERİ GİRDİ

İkinci olay ise, 10 Temmuz'da yaşandı. Şimşekoğlu'nun veteriner kızı Fulya Şahin ile müteahhit arkadaşı Özgür Lefter Küçükan ile Vaughan'ın adresine geldi. Bahçe kapısının kilitlİ olduğunu gören Şahin, sokakta bulduğu taş ile kilidi kırdı. Bahçe kapısından içeri giren Şahin ile arkadaşı Küçükan ev kapısının kilitli olması nedeniyle bu kez de pencereye doğru yöneldi. Küçükhan tekme atarak açtığı pencereden içeri girdi. Küçükan odada bulduğu keserle İngiliz kiracıya tehditler savurarak, '5 dakikan var. 5 dakika içinde eşyalarını topla' dedi.

Kiracı ev sahibinin o hareketiyle banyoya kaçtı! Karımdan sonra sıra bende mi?

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

75 yaşındaki kalp hastası Vaughan, daha sonra polise giderek kendisini darp eden ve atletini yırtan Şahin ve Küçükan'dan şikayetçi oldu. Polis Şahin ve Küçükhan hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Yaşadığı olayla ilgili SABAH'a konuşan Vaughan, "Eşim Harika üniversitedeyken benim öğrencimdi. Birbirimizi sevdik. Evlendik. O zaman 'hocasıydı, kocası oldu' şeklinde haberlere konu olmuştuk. 38 yıl önce Türkiye'ye taşındık. Mutlu bir evliliğimiz vardı. Eşimin hiçbir sağlık sorunu yoktu. Ev sahibinin baskıları nedeniyle birden kalp rahatsızlığı başladı. 20 Mart'ta 61 yaşında eşimi kaybettim. O benim her şeyimdi" dedi.

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