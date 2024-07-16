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Kiracı ev sahibinin o hareketiyle banyoya kaçtı! Karımdan sonra sıra bende mi?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
15:53
Kiracı ev sahibinin o hareketiyle banyoya kaçtı! Karımdan sonra sıra bende mi?
Ev sahibi kiracı kavgası korku filmlerini aratmadı. Dehşet dolu olay İzmir'de yaşandı. Avukat olan ev sahibi, kızı ve arkadaşıyla birlik olup İnginiz kiracısının evini bastı. Pencereye tekme atarak içeri giren ev sahibi, keserle kiracısına tehditler yağdırdı. Soluğu karakolda alan kiracı ise olayın sebebini SABAH'a anlattı…