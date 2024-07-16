Kiracı ev sahibinin o hareketiyle banyoya kaçtı! Karımdan sonra sıra bende mi?

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

75 yaşındaki kalp hastası Vaughan, daha sonra polise giderek kendisini darp eden ve atletini yırtan Şahin ve Küçükan'dan şikayetçi oldu. Polis Şahin ve Küçükhan hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Yaşadığı olayla ilgili SABAH'a konuşan Vaughan, "Eşim Harika üniversitedeyken benim öğrencimdi. Birbirimizi sevdik. Evlendik. O zaman 'hocasıydı, kocası oldu' şeklinde haberlere konu olmuştuk. 38 yıl önce Türkiye'ye taşındık. Mutlu bir evliliğimiz vardı. Eşimin hiçbir sağlık sorunu yoktu. Ev sahibinin baskıları nedeniyle birden kalp rahatsızlığı başladı. 20 Mart'ta 61 yaşında eşimi kaybettim. O benim her şeyimdi" dedi.