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Kiracısının elektriğini kesmişti! Mahkemeden mülk sahibine tokat gibi karar
Giriş Tarihi: 28.07.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
07:03
Kiracısının elektriğini kesmişti! Mahkemeden mülk sahibine tokat gibi karar
İstanbul'da, 200 bin liralık kirayı bir milyona çıkarmayı kabul etmeyen restoranın elektriğini kesen mal sahibine mahkeme "Dur" dedi. Kiracıyı haklı bulan mahkeme, elektriğin açılması ve ilerleyen günlerde yeniden kapanmaması için ihtiyati tedbir kararını kabul etti.