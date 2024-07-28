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Haberler Yaşam Kiracısının elektriğini kesmişti! Mahkemeden mülk sahibine tokat gibi karar
Giriş Tarihi: 28.07.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 07:03

Kiracısının elektriğini kesmişti! Mahkemeden mülk sahibine tokat gibi karar

İstanbul'da, 200 bin liralık kirayı bir milyona çıkarmayı kabul etmeyen restoranın elektriğini kesen mal sahibine mahkeme "Dur" dedi. Kiracıyı haklı bulan mahkeme, elektriğin açılması ve ilerleyen günlerde yeniden kapanmaması için ihtiyati tedbir kararını kabul etti.

Ceyhan TORLAK
Kiracısının elektriğini kesmişti! Mahkemeden mülk sahibine tokat gibi karar

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan kafe restoranı, Anıtlar Kurulu'ndan uygun bir tutara kiralayan Bilgili Holding bünyesindeki Akaretler Turizm Şirketi, aynı dükkanı Şen Ortaklar Limited Şirketi'ne 100 bin liraya kiraya verdi.

Kiracısının elektriğini kesmişti! Mahkemeden mülk sahibine tokat gibi karar

Zaman içinde kira 200 bin liraya çıktı. Akaretler firması, geçtiğimiz yılbaşında son kira artışını dudak uçuklatan bir artışla 200 bin liradan 1 milyon liraya yükseltmek istedi. Ancak kiracı 1 milyon liralık kirayı ödemeyi reddetti.

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Kiracısının elektriğini kesmişti! Mahkemeden mülk sahibine tokat gibi karar

RESTORANIN ELEKTRİĞİNİ KESTİ

Kiracıyı bezdirmek isteyen firma ise restorana merkezi sistem üzerinden verilen elektriği kesti. Bu nedenle restoran açılamadı, dolaptaki yiyecek ve içecekler bozuldu.

Kiracısının elektriğini kesmişti! Mahkemeden mülk sahibine tokat gibi karar

Kiracının avukatı Emre Sıraç Pamuk, İstanbul 17. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, "Elektrik faturalarını ve kirayı eksiksiz ve zamanında ödüyoruz. Ancak karşı taraf haksız ve hukuksuz şekilde müvekkilimi tahliye etmeye çalışıyor.

Kiracısının elektriğini kesmişti! Mahkemeden mülk sahibine tokat gibi karar

Elektrik merkezi sisteminin kontrolü tamamen mülk sahibinde olduğu için bunu bir güç olarak kullanıp isteği zaman elektriği kesebiliyor.

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