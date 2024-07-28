Kiracısının elektriğini kesmişti! Mahkemeden mülk sahibine tokat gibi karar

Zaman içinde kira 200 bin liraya çıktı. Akaretler firması, geçtiğimiz yılbaşında son kira artışını dudak uçuklatan bir artışla 200 bin liradan 1 milyon liraya yükseltmek istedi. Ancak kiracı 1 milyon liralık kirayı ödemeyi reddetti.



