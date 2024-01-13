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Kiracısının huzurunu kaçıran ev sahibine emsal ceza! “Kadına karşı tehdit” ve “ısrarlı takipten 9 ay hapis
Giriş Tarihi: 13.01.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
06:26
Kiracısının huzurunu kaçıran ev sahibine emsal ceza! “Kadına karşı tehdit” ve “ısrarlı takipten 9 ay hapis
Ev sahibi kiracı arasındaki tahliye geriliminde mahkeme emsal bir karara imza attı. B.K. adlı kadın kiracısını evden tahliye etmek isteyen ev sahibi Ö.Y. bir ay boyunca zile basıp, mesaj atıp, arayarak baskı yaptı. Evine girip çıkarken sokağı kontrol edip, zil çaldığında kapısını açamaz hale gelen kadının mağduriyeti için mahkeme dikkat çeken bir hüküm kurdu. Ev sahibinin farklı zamanlarda ısrarla mesaj atarak ciddi bir huzursuzluk meydana getirdiğinin altını çizdi. "Kadına karşı tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından 9 ay 10 gün hapsine hükmetti.