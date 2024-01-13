Kiracısının huzurunu kaçıran ev sahibine emsal ceza! “Kadına karşı tehdit” ve “ısrarlı takipten 9 ay hapis

MESAJ VE ISRARLI ARAMALARLA TEHDİT

Kirayı da 4 bin 750 liradan yasal zam oranın üzerinde olan 13 bin liraya çıkaran ev sahibi adam, "Beni daireye girmek zorunda bırakmayın, bu yüzsüzlüktür, nasıl bir insansın, hiç mi utanmıyorsun, akşam ben orda olacağım, o ev boşaltılacak, dairenin önündeyim, o daireye gireceğim, gerekirse kapının kilidi değiştirilecek" mesajlarıyla tehdit etti. Bir ay boyunca süren, ardı arkası kesilmeyen ısrarlı aramalar yaptı.