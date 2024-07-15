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Haberler Yaşam Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip öyle şeyler yaptılar ki: Canımı çok yaktılar!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 13:50

Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip öyle şeyler yaptılar ki: Canımı çok yaktılar!

Ev sahibi odasını kiralayan genç adama kadın iç çamaşırı giydirip 3 gün boyunca işkence yaptı. O anlarda çekilen görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. 5 kişi hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kabusu yaşayan kiracı ise o anları ağlayarak anlattı…

DHA
Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip öyle şeyler yaptılar ki: Canımı çok yaktılar!

Ev sahibi ile arkadaşları kiracıya işkence yaptı. Korkunç olay Bursa Yıldırım'da yaşandı. . İddialara göre gündelik işlerde çalışan Mehmet Ö., Ozan U.'nun evinin bir odasını aylık 4 bin liraya kiraladı.

Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip öyle şeyler yaptılar ki: Canımı çok yaktılar!

10 GÜN SONRA EVE ÇAĞIRDI SONRASI KORKUNÇ!
Evde 3 gün kalan Mehmet Ö., bir süre sonra "Buraya çok misafir geliyor" diyerek dert yandı. Ozan U'dan parasını isteyip evden ayrılmak istediğini anlattı. Nakit parası olmadığını belirten ev sahibi ise alacağına karşılık satması için cep telefonunu kiracısına verdi. İddiaya göre; Ozan U., 10 gün sonra konuşup helalleşmek için evine çağırdığı Mehmet Ö.'yü, arkadaşları Semih S. (34) ve Volkan K. (30) ile ellerini arkadan bağlayıp, demir çubuk ve sopalarla darbetti.

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Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip öyle şeyler yaptılar ki: Canımı çok yaktılar!

KADIN İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİRİP OYNATTILAR!
Gürültüyü duyan Ozan U.'nun üst kattan inen babası Osman U.'nun da (66) tokat attığı Mehmet Ö.'ye, 1 gün sonra eve gelen Ozan U.'nun eşi Mine U. da (30) yine iddiaya göre; kadın iç çamaşırı giydirdi. Müzik eşliğinde oynatılıp, fotoğrafları sosyal medyada yayınlanan Mehmet Ö., paylaşımı görüp eve gelen Volkan K.'nin eşi tarafından kurtarılıp, polise teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden, ev sahibi Ozan U. ile arkadaşları Volkan K. ve Semih S. tutuklandı. Soruşturma sonrası 5 sanık hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma' suçlarından Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip öyle şeyler yaptılar ki: Canımı çok yaktılar!

DOMUZ BAĞI İLE İŞKENCEYE DEVAM ETTİLER
İlk duruşmada, Volkan K. ile Semih S.'nin tahliye edildiği dava ile ilgili yargılamanın devam edildi. Mağdur olarak katıldığı duruşmada ifade veren Mehmet Ö., "Gündelik işçi olarak çalışıyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine tanıştığım sanık ile evinin bir odasını aylık 4 bin liraya kullanmam koşuluyla anlaştık. Eve gelip, gidenin sayısı belli değildi. Rahatsız oldum. 3'üncü gün çıkacağımı söyleyip, paramı istedim.

Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip öyle şeyler yaptılar ki: Canımı çok yaktılar!

O da nakit olmadığını belirtip, satmam için cep telefonu bana verdi. 10 gün sonra telefon açıp, "Helalleşmek için seninle konuşmak istiyorum" diyerek beni ikametine çağırdı. Ben de gittim. Eve girince iki arkadaşı ile kapıyı kilitleyip, bana saldırdılar. Demir çubuk ve büyük bir sopayla acımasızca vurdular. Beni çok fena dövdüler. Evi bildiğim için tuvaletimin geldiğini söyledim. İzin verdiler. Tuvaletin havalandırma boşluğundan bağırıp, yardım istedim. Sesimi duyuramadım. Bunun üzerine kapıyı kırıp, tuvaletten beni çıkarttılar. Domuz bağı ile bağladılar. İşkenceye devam ettiler" dedi.

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