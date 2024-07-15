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Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip öyle şeyler yaptılar ki: Canımı çok yaktılar!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
13:50
Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip öyle şeyler yaptılar ki: Canımı çok yaktılar!
Ev sahibi odasını kiralayan genç adama kadın iç çamaşırı giydirip 3 gün boyunca işkence yaptı. O anlarda çekilen görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. 5 kişi hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kabusu yaşayan kiracı ise o anları ağlayarak anlattı…